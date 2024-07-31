Потрібно детально вивчити, на яких підставах начальник Управління роботи з проблемними активами НБУ Павло Поляруш виїжджав за кордон після широкомасштабного вторгнення рф. Це може зробити Державне бюро розслідувань. Таку думку «ФАКТАМ» висловив народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Величкович.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше стало відомо, що Поляруш, який наразі є одним з основних претендентів на крісло керівника ФГВФО, неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну. Журналісти зʼясували, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Журналісти не виключають, що насправді цілі поїздок Поляруша були зовсім іншими.

«Дивна ситуація… Якщо він отримував (дозвіл на… — Ред.) виїзд за кордон як посадова особа, як чиновник, то як він міг їхати? Як чиновник може їхати чи отримувати дозвіл на виїзд за кордон за гуманітарною допомогою? Це швидше може їхати якийсь волонтер, людина, яка не займає державну посаду. Посадовці і чиновники — у них чітко прописано, чим вони мають займатися, тим більше якщо мова іде про Міноборони», — зазначив Величкович.

За його словами, необхідно вивчити, за яких обставин, чому і як Поляруш виїжджав за межі України після широкомасштабного вторгнення рф. «І якщо є натяки що це відбулося незаконно — треба це розслідувати», — додав нардеп.

РЕКЛАМА

На думку Величковича, перевірити підстави, на яких Поляруш виїжджав з України, може Державне бюро розслідувань, адже категорія справ, що стосуються чиновників, підслідна саме цьому правоохоронному органу.

«Якщо там були якісь корупційні речі — тоді це питання кваліфікації НАБУ. Якщо якісь загальні речі, пов’язані з порушеннями — поліція. Але якщо він як чиновник це робив — в першу чергу і швидше всього по підслідності це ДБР», — пояснив Величкович.

РЕКЛАМА

Нагадаґмо, адміністративна рада Фонду звільнила попередню очільницю ФГВФО Світлану Рекрут за власним бажанням після закінчення строку її контракту, і планує призначити нового директора-розпорядника.

Раніше член Національної асоціації адвокатів Олександр Золотухін сказав, що адмінрада ФГВФО має враховувати моральні якості і репутацію кандидатів на посаду директора-розпорядника.

РЕКЛАМА

15

Читайте нас у Facebook