Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) має враховувати репутацію і моральні якості начальника Управління роботи з проблемними активами НБУ Павла Поляруша, який претендує на посаду директора-розпорядника Фонду. Таку думку «ФАКТАМ» висловив член Національної асоціації адвокатів Олександр Золотухін.

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«В даному випадку призначення на посаду (директора-розпорядника ФГВФО — Авт.) людини, яка не відповідає певним моральним якостям — лягає на комісію, яка буде приймати рішення стосовно її прийняття на роботу, давати оцінку її моральним якостям. Бо, якщо, наприклад, у випадку суддів ми маємо Громадську раду доброчесності, яка оцінює ці моральні якості, то тут ми не маємо комісії, яка б якимось чином збирала аргументи і показувала це суспільству. Тому його призначення (Поляруша — Авт.) на посаду — це не про законність, а про морально-етичну складову. Чи може людина з такою репутацією очолювати такий орган?» — зазначив Золотухін.

На його думку, слідчі повинні перевірити, яким чином Поляруш отримав дозвіл на виїзд за кордон.

«Якщо людина сплачує гроші за виїзд за кордон, вона стає співучасником злочину і, відповідно, їй теж може бути висунута підозра за це, що вона купувала виїзд», — сказав Золотухін.

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Водночас, за його словами, законодавством не визначена чітка відповідальність волонтера, якщо той повертається без волонтерської допомоги. При цьому, звичайним волонтерам наступного разу у виїзді через такі випадки можуть відмовити.

«А високопосадовців, яким дають такі дозволи, — їх зазвичай не перевіряють, чи вони привозили щось чи ні. Тому оця система „Шлях“ далеко не ідеальна. Фактичної відповідальності за те, що особа поїхала і нічого не привезла — ніякої немає. Хіба, окрім моральної», — зазначив Золотухін.

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Водночас, президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський вважає, що у крайньому разі слідчі можуть інкримінувати Полярушу статтю 358 ККУ (підробку та використання підроблених документів, які надають певні права або звільняють від обовʼязків), якщо буде встановлено, що він отримав дозвіл на перетин кордону за фіктивними документами.

Як писали ЗМІ, Поляруш, який наразі є одним із основних претендентів на крісло керівника ФГВФО, неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну. Журналісти зʼясували, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон за гуманітарною допомогою. Журналісти не виключають, що насправді цілі поїздок Поляруша були зовсім іншими.

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