Фонд гарантування вкладів може опинитися в центрі скандалу. До чого тут НБУ?

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб може опинися в центрі скандалу. Як повідомляють ЗМІ, новим керівником фонду хочуть призначити чиновника з Національного банку України, до репутації якого є питання. Адміністративна рада Фонду розглядає кандидатуру начальника Управління роботи з проблемними активами НБУ Павла Поляруша.

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Адміністративна рада Фонду звільнила попередню очільницю ФГВФО Світлану Рекрут за власним бажанням, після закінчення строку її контракту, і планує призначити нового директора-розпорядника.

Ймовірно призначення відбуватиметься «в ручному режимі», адже Нацбанк не повідомляв про розробку і затвердження процедури проведення відкритого конкурсу на цю посаду, як того вимагає від України Міжнародний валютний фонд.

Наразі заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай виконує обовʼязки керівника. За даними ЗМІ, вона одна з тих, хто також може офіційно очолити ФГВФО, адже давно працює на одній з керівних посад.

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Проте, як писали ЗМІ, крім неї розглядається й кандидатура Поляруша. Ймовірно, йому буде не складно отримати крісло керівника, адже його призначенню може сприяти голова Національного банку Андрій Пишний. Не виключено, що Поляруш міг заручитися й підтримкою Офісу президента. Його цивільна дружина Ірина Мудра працює заступницею голови ОП Андрія Єрмака.

Як повідомляли ЗМІ, чиновник неодноразово виїжджав за кордон після широкомасштабного вторгнення росії в Україну, зокрема у 2022 році.

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Як писали ЗМІ, Поляруш отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон за гуманітарною допомогою. Журналісти не виключають, що насправді цілі поїздок Поляруша були зовсім іншими

Коментуючи можливі кадрові рішення в Фонді гарантування вкладів, експерт з питань безпеки Сергій Шабовта зазначив, що це історія не про боротьбу з корупцією.

«Це просто очевидне свідчення того, що вся боротьба з корупцією, яку ніби-то робить все більш ефективною Україна, насправді є фікцією. Ми бачимо, що всі злодії, яких викривають ЗМІ, от такі особи з „репутацією“, особи, які зловживають, які ховаються або їздять за кордон в умовах війни, які причетні до відвертих злочинів, пов’язаних зі зловживаннями як посадами, так і бюджетними грошима, вони залишаються по суті безкарними», — сказав Шабовта у коментарі УНН.

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Він не виключає, що після призначення Поляруша керівником Фонду, він не буде самостійною фігурою.

«Так, вочевидь ручне управління буде, воно зобов’язане таким бути. Ми бачимо жахливу ситуацію сьогодні, коли люди, яких ЗМІ викривають на тих чи інших подіях — зникають на певний час, а потім випливають і приходять керувати такими установами», — додав експерт.

Слід нагадати, що голова адміністративної ради Фонду гарантування вкладів Олександр Зима, чиє слово є вирішальним в питанні призначення директора, сам знаходиться «на короткому повідцю». ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання Зимою владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли подробиці гучної справи Василя Лозинського — колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, якого затримали на хабарі у 400 тисяч долларів.

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