В Чехії схвалили важливі зміни для українських біженців

У середу, 12 червня, уряд Чехії схвалив запропонований МВС законопроєкт стосовно українських біженців — Lex Ukrajina 7. В ньому, зокрема, йдеться про спеціальний дозвіл на довготривале перебування (dlouhodobý pobyt, ВНЖ) для українських біженців, на який вони зможуть перейти з поточної візи тимчасового захисту.

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Документ ще має розглянути парламент. Якщо все пройде гладко, то законопроєкт набуде чинності з січня 2025 року.

В ньому пропонується продовжити статус тимчасового захисту українських біженців ще на рік (до 31.03.2026), а також надати їм можливість перейти з візи тимчасового захисту на спеціальний тип дозволу на довготривале перебування (dlouhodobý pobyt, ВНЖ), пишуть Novinky.cz.

Для біженців процедура продовження візи тимчасового захисту не зміниться і буде такою самою, як попередні два роки. Процес знову буде поділено на два етапи. Спочатку українці повинні будуть пройти електронну реєстрацію (з січня до 15 березня 2025 року), а потім особисто з'явитися до міграційного відділу МВС та вклеїти готову візу. Зробити це потрібно буде не пізніше 30 вересня 2025 року.

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Іншими словами, Чехія й надалі має намір приймати та допомагати вимушеним переселенцям з України.

Важлива частина законопроєкту — надання українським біженцям можливості переходу з візи тимчасового захисту на спеціальний тип ВНЖ. Але для цього заявник повинен буде відповідати декільком критеріям:

- перебувати в системі тимчасового захисту щонайменше 2 роки,

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- бути економічно самодостатнім (мати роботу, не залежати від допомоги),

- бути бездоганним з погляду закону (не мати судимостей, проблем із поліцією тощо),

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- не мати боргів з соціального та медичного страхування;

- бути забезпеченим житлом;

- мати діючий закордонний паспорт;

- діти біженця повинні відвідувати чеську школу (školна docházka).

Спеціальний ВНЖ планується видавати одразу на п'ять років. Він дозволить біженцям й надалі мати вільний доступ до ринку праці.

Українці, які отримають спеціальний ВНЖ, будуть перебувати у статусі стандартного власника дозволу на довготривале перебування. Їхні права та обов'язки будуть аналогічні правам та обов'язкам інших іноземців з довгостроковим дозволом на проживання у Чехії.

Нагадаємо, в Чехії за незаконну працю передбачені штрафи для роботодавця та працівника. Тому до 30 червня дані про рахунки українських біженців у банках передадуть до Спеціалізованого фінансового управління.

Ще раніше Чехія запросила в України дані про фінансовий стан українських біженців, які зараз перебувають в країні.

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