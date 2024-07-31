Країна-агресор продовжує вбивати полонених: в російському СІЗО помер «азовець» Олександр Іщенко

55-річний військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм у полку Нацгвардії «Азов», помер у СІЗО в ростові-на-дону, де у червні стався теракт.

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Про це стало відомо під час засідання Південного окружного військового суду в ростові-на-дону, який розглядає справу Іщенка та ще 23 «азовців», пише Медіазона 31 липня.

Зазначається, що СІЗО нібито ще не встиг надати документів, що підтверджують смерть Олександра Іщенка.

У росії Іщенка звинувачували за двома статтями — про нібито «участь у діяльності терористичної організації» і в «спробі насильницького захоплення влади».

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Олександр Іщенко — уродженець Маріуполя. У лютому 2022 року він вступив до полку «Азов» і став водієм. Потрапив у російський полон під час бойових дій у Маріуполі.

Нагадаємо, що минулої неділі на Майдані Незалежності в Києві відбувся традиційний недільний мітинг «Free Azov» на підтримку звільнення українських військовополонених. Цього разу акцію присвятили пам'яті загиблих унаслідок теракту в колонії в Оленівці, який скоїли росіяни два роки тому.

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Фото t. me/mediazona_exclusive/

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