Трагедія в Оленівці: організаторам теракту оголошено про підозру

Напередодні річниці вбивства українських військовополонених в Оленівці СБУ повідомила про підозру ексочільникам «Оленівської колонії», які є причетними до загибелі полонених українських захисників

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Зокрема Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на двох воєнних злочинців рф, які мали безпосреднє відношення до масового вбивства військовослужбовців на тимчасово захопленій частині території Донеччини у липні 2022 року.

Мова йде про колаборанта Сергія Євсюкова — ексочільника так званої «Волноваської колонії днр» у селищі Оленівка та його колишнього першого заступника — колаборанта Дмитра Нейолова, розповіли в СБУ.

За даними слідства, обидва фігуранти перебували на «посадах», коли в ніч на 29 липня рашисти влаштували вибухи на території окупаційної тюрми.

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Тоді унаслідок вогневого ураження загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, які перебували у застінках. При цьому 9 із них померли від травм через ненадання їм невідкладної медичної допомоги, а майже 150 — отримали поранення.

Обидва фігуранти усвідомлювали наслідки вибухів та кількість постраждалих, але умисно зволікали з евакуацією поранених до медустанов.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Євсюкову та Нейолову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 («Жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб») Кримінального кодексу України.

Відомо, що у листопаді 2022 року обох фігурантів окупанти «замінили на посадах» і наразі вони переховуються від правосуддя на тимчасово захопленій частині території Донеччини. Тож нині тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати зловмисників за вчинені злочини проти українських воїнів.

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Нагадаємо, що напередодні другої річниці військового злочину в Оленівці росіяни дозволили трьом військьвополонених з тих, то вижив, звернутися до президента України.

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