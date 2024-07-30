«Не треба мене примушувати»: Андрій Данилко потрапив у черговий скандал

Відомий артист Андрій Данилко потрапив у черговий мовний скандал. Він виступив на фестивалі Лайми Вайкуле у Юрмалі, де співав і говорив російською. Своє ставлення до мовного питання Андрій пояснив в інтервʼю литовському каналу LTV Ziņu dienests.

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«Якби не російська мова, як я зміг би розмовляти з Лаймою? — пояснив ведучому Данилко. — Я маю своє ставлення до цього. Коли мені кажуть: ти розмовляєш мовою агресора, я кажу — а, може, агресор розмовляє російською мовою? Мова дана для комунікації, щоб ми розуміли одне одного. А її використовують просто у політичних цілях».

Нагадаємо, Андрій Данилко вже потрапляв у скандал у зв’язку зі своїм російськомовним репертуаром. Артист визнає, що зараз, під час війни все сприймається дуже боляче, але він не хоче, щоб його примушували.

«Люди дуже складно живуть, психіка порушена, всі роздратовані, — сказав Андрій. — Мабуть, тоді не приходьте на ці концерти. Але спеціально перекладати те, що не перекладається. Воно не перекладається. Не треба мене примушувати. Мова — це еволюція. Думаю, новому поколінню буде легше».

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Раніше, артист скасував свій виступ на великому музичному фестивалі у Києві.

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