«Яка дурня»: мережа відреагувала на перші кадри зі зйомок «Холостяка»

У Києві продовжуються зйомки 13 сезону романтичного реаліті «Холостяк». Нагадаємо, головним героєм став ветеран війни, який втратив обидві ноги, Олександр Будько з позивним «Терен». За право стати його обраницею змагаються 25 дівчат, які були відібрані з понад півтори тисячі анкет, поданих на проєкт. Ведучим «Холостяка» незмінно залишається Григорій Решетнік.

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У мережі вже зʼявилися кадри зі зйомок Першої вечірки, де знайомляться всі герої. На відео можна побачити, що на неї Холостяк прибув на мотоциклі — перед проєктом Сашко спеціально проходив курс навчання керування байком. Але на кадрах немає жодної з учасниць — їхні імена тримають у секреті до початку виходу проєкту в етер. Нагадаємо, «Холостяка» планують показати вже цієї осені.

На першу зустріч з дівчатами Холостяк прибув на байку

«Цієї осені завітай на найкраще побачення у новому сезоні», — підписали відео на офіційній сторінці проєкту.

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У коментарях дописувачі нагадали, що за всі сезони ще жодна пара не залишилась разом, та засумнівалися у потрібності таких шоу.

«Навіщо знімати це шоу знов і знов, якщо пари розходяться відразу по закінчені зйомки, — відразу зреагували у мережі. — Нема ні однієї пари. Краще зняли б проєкт, де відбудовують людям будинки… чи щось типу того… Проєкт, який справді приніс би користь».

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«Шкода тільки, що надовго цієї любові не хватить ((мабуть, лише на час шоу, — написали у коментарях. — Але, нехай мої слова будуть неправдиві й кохання щире здійсниться все ж таки».

«Яка дурня, купа дівок зі штанів лізуть, щоб вразити хлопця, треба себе поважати», — поділилися своїми думками дописувачі.

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Григорій Решетнік розповів подробиці проєкту «Холостяк».

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