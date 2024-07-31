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«Немає сил»: дружина танцюриста Євгена Кота вразила зізнанням

19:39 31 липня 2024
Наталя Татарінцева

Відомий танцюрист і хореограф Євген Кот та його дружина, спортсменка Наталя Татарінцева, нещодавно вперше стала батьками. У подружжя народилася донька, яку назвали Лея. Молоді батьки діляться світлинами та набуттям досвіду на своїй сторінці у соціальній мережі.

Після масованої атаки «шахедами» на столицю України в ніч на 31 липня Наталя розмістила фото з донькою та чуттєвим зізнанням.

«Хочеться сказати: «Немає сил, терпіння і витримки», — написала Татаринцева. — Але після цієї вибухової ночі я скажу: «Ми все зможемо, бо ми тебе любимо…»

Наталя з донечкою

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Нагадаємо, раніше пара викладала відео з пологового. Відомо, що пологи Наталі були ускладненими, а Євген знаходився весь час поряд з дружиною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на початку літа Джамала втретє стала мамою.

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