Герб вам на голову: у Києві попередили про можливу руйнацію «Батьківщини-матері»

Влітку минулого року у Києві на щиті монумента «Батьківщина-мати» радянську символіку замінили українським тризубом, проте, як виявилося, зварювальні роботи не були погоджені з профільними фахівцями.

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Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів директор Інституту електрозварювання ім. Патона Ігор Кривцун.

«Тризуб приварили, але до нас ніхто не звертався. А проблема в тому, що там, де вони варили — там вітер, там немає захисту, і всі ці шви під загрозою — вони вже жовті, хоча це і нержавіюча сталь», — зазначив він і додав, що зварювальні роботи слід було виконувати за технологією, розробленою фахівцями Інституту.

Директор повідомив, що погодження від Інституту намагалися отримати вже після завершення зварювальних робіт, проте отримали відмову. «Я говорю — ні, хлопці, ви працювали, — ви і відповідайте. А нещодавно ми обстежили монумент дронами і побачили, що там вже є корозія» , — зазначив Кривцун.

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Нагадаємо, що рішення про демонтаж радянської символіки було ухвалено у липні 2023 року. Монумент було встановлено у Києві 1981 року. Він є пам'яткою науки та техніки місцевого значення. Крім того, «Батьківщина-мати» вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Фото з Вікіпедії

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