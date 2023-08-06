Декомунізація в Україні зробила важливий крок — після рішення влади комунальники встановили герб України на монументі «Батьківщина-мати».

Фото оновленого пам'ятника, який тепер стане символом незламності українського народу, опублікував на Facebook-сторінці фотограф Ян Доброносов.

Оновлення монумента

Процес монтажу Герба

В Мережі повідомляють, що спершу роботи зі встановлення герба планували на 16 годину 5 серпня, але згодом було вирішено перенести встановлення на 18:00 — у комунальників зламалося обладнання. Також на заваді стояла вітряна погода у столиці, тож встановлення закінчили вранці у неділю, 6 серпня.

Як відомо, монумент було установлено у 1981 році на території музейного комплексу, що присвячений історії України в Другій світовій війні. Першим творцем монумента був Євген Вучетич, втім, через його смерть роботу передали Василю Бородаю.

Спершу планувалося покрити монумент, виготовлений із запорізької нержавіючої сталі, шаром золота. Але згодом відмовилися від цієї ідеї. Також передбачалося, що з двох сторін від Батьківщини-матері влаштують водоспад, який мали форсувати кам'яні воїни.

Нагадаємо, що у липні 2022-го у «Дії» провели опитування. Тоді 85% респондентів підтримали заміну герба СРСР на український тризуб.

Вартість проєкту «Тризуб Батьківщини» складає 28 млн грн. Однак на його реалізацію не залучали державних коштів — усе відбувається за кошти приватних інвесторів та різноманітних донорів.

З цікавих фактів про монумент:

довжина зварних швів монументу становить 30 кілометрів;

вага щита становить 13 тон, меча — 9, а всієї статуї — понад 450 тон;

окремі блоки важать 25−30 тон;

загальна висота від основи до кінчика меча становить 102 метри;

статуя повинна простояти 150 років;

для обслуговування пам’ятника, в ньому передбачені ліфти, один з яких рухається по похилій;

з висоти 36 метрів можна поглянути на Київ.

Крім того, сам монумент «Батьківщина-мати» у Києві пропонують перейменувати на «Україна-мати», рішення ще має затвердити Мінкульт.

Відзначимо, що цього літа декомунізацію міста провела і влада Полтави — там позбулися пам’ятників Пушкіну та Ватутіну.

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