Перша із земель Німеччини відмовилася видавати військовозобов'язаним українцям документи для виїзду до Європи
Навесні цього року, коли військовозобов'язаним українцям призупиняли оформлення документів за кордоном, в Німеччині заявляли, що надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання в не передбачає неодмінної наявності в них чинного паспорта — головне, аби була можливість встановити особу.
Нині, як пише «Німецька волна», в німецькій федеральній землі Гессен заявили, що не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку проїзний документ для поїздок за кордон, який замінює закордонний паспорт у разі його відсутності.
«Відомства у справах іноземців Гессену, як правило, не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок закордон. Вони здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби», — зазначили в міністерстві. праці та соціальних справ Гессена та додали, що у федеральній змелі наразі проживають майже 20 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 60 років.
Німецькі проїзні документи, що замінюють закордонні паспорти, можуть видаватися громадянам інших країн лише в особливих виняткових випадках, оскільки це порушує паспортний суверенітет іншої країни. Такий документ можуть видати, якщо особа може довести, що у неї немає паспорта або документа, що його замінює, і вона не має можливості його отримати. Кожне подібне рішення ухвалюється індивідуально.
Нагадаємо, що під час нещодавніх дебатів німецький уряд відкинув ідею примусового повернення військозобов'язаних українців додому.
Фото Pixabay78
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