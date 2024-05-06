«У майбутньому ні в кого не буде однієї роботи, як це було раніше», — всесвітньо відомий шведський тренд-аналітик Стефан Нільсон

Світ постійно змінюється. Одні тренди виникають, інші зникають . Тренд-форкастери — фахівці, які можуть зазирнути у майбутнє і передбачити деякі зміни, які нас чекають. Адже жоден успішний бізнес неможливий без урахування нових трендів ще на етапі їх прогнозування. Стефан Нільсон — відомий шведський тренд-аналітик та тренд-форкастер, один із найавторитетніших й найвпливовіших експертів у галузі дизайну у світі. Його називають мисливцем за новими трендами в дизайні інтер'єру, моді, їжі… За звітами та прогнозами Стефана Нільсона слідкують провідні компанії світу і враховують у своїй діяльності. У ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Стефан Нільсон розповів про нові тренди у дизайні інтер'єру, моді та гастрономії.

«У тренді барвисті килими — і не обов'язково квадратної форми»

— Стефане, ваш блог про тренди Trendstefan. se такий цікавий, як подорож у майбутнє. Як і чому виникають нові тренди?

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— Тренди — втілення наших мрій та бажань. Це зміни, які можуть мати різний масштаб. Трендом може бути, наприклад, мода на певні прикраси. А може бути й така глобальна тенденція, як сталий розвиток. Моя задача як фахівця полягає у тому, щоб розпізнати тренд на ранньому етапі його формування та дати йому словесне визначення.

— Почнемо з нових трендів в інтер'єрі. У своїх звітах про виставки інтер’єрного текстилю ви говорите, що зараз в тренді фіолетовий, персиковий та зеленувато-жовтий кольори. Чому, на вашу думку, ці відтінки популярні сьогодні?

— Мені здається, що останнім часом ми більше говоримо про кольори, ніж раніше, лишетому, що дизайн мало змінюється. Тож, замість нових форм та функцій у меблях ми бачимо нові кольори. Зеленувато-жовтий є домінантним модним кольором, який «кричить». Персиковий і фіолетовий набагато приємніші та спокійніші. А загалом ці кольори посилають нам сигнали ностальгії. Вони гучні, як барвисті коробки від печива 1970−80-х років. Ці кольори точно не для людей, які віддають перевагу спокою та є поціновувачами японсько-скандинавського мінімалістичного стилю.

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— У своєму блозі ви зазначили, що на текстильній виставці у Німеччині популярним був розділ «Килими». Які килими зараз в моді?

— У тренді барвисті килими — і не обов'язково квадратної форми. Якщо у вас є гарний килим, він може зайняти місце на стіні як витвір мистецтва.

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— Чи правда, що чорні килими та дивани зараз на піку популярності?

— На мій подив, я побачив на виставках багато чорного. Цей колір справді може бути елегантним і шикарним, але у побуті він не дуже практичний — на ньому видно плями та подряпини. У своєму блозі я розповідаю про те, що вважаю тенденцією. Проте це не означає, що я погоджуюся з нею чи мені вона подобається.

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— Із вашого блогу я з подивом дізналася про новий дизайн підлогового покриття, який імітує брудну підлогу. Читала, що нещодавно одна із взуттєвих компаній випустила кросівки з подібним ефектом. Це спроба бути ближче до природи?

— Є багато дивних речей. Одні компанії створюють плитку, що імітує дерево, інші — дерев'яне покриття, яке схоже на плитку… Мабуть, підлога з ефектом бруду має показувати, що у неї є «історія». Люди люблять речі з історією…

Стефан Нільсон: «Тренди – втілення наших мрій та бажань»

«Один із гастрономічних трендів — оновлені бабусині рецепти»

— Які нові тенденції вас здивували останнім часом у фешн-індустрії та гастрономії?

— Зараз мода дуже різноманітна. Ви завжди можете знайти модний бренд або дизайнера на свій смак. Я б сказав, що в індустрії моди все відбувається досить повільно, і найбільшою тенденцією зараз є ностальгія. Вона також спостерігається й у гастрономії. Дослідження показують, що ми хочемо їсти те, що пам’ятаємо з дитинства. Отож, один із гастрономічних трендів — оновлені бабусині рецепти. І ще одна тенденція: економічний спад та підвищення вартості життя змушують нас віддавати перевагу більш доступній їжі. Наприклад, місцевим продуктам.

— Штучний інтелект все більше охоплює різноманітні сфери. Що ви думаєте про це? Чи можете навести приклади того, як штучний інтелект змінить наше життя у найближчому майбутньому?

— Я абсолютно впевнений, що ми побачимо більше меблів, натхненних штучним інтелектом. У світі дизайну сьогодні вже існує приклад такого продукту — це крісло, створене Філіпом Старком разом з однією з провідних дизайнерських компаній на основі ШІ. Штучний інтелект — новий інструмент для дизайну інтер’єру. Під час тижня дизайну в Мілані у квітні йшла дискусія про те, чи станемо ми більш креативними за допомогою ШІ, чи навпаки. Поки цього ніхто ще не знає.

— Сьогодні життя неможливо уявити без гаджетів. І ця залежність зростає. Але я читала прогноз, що незабаром люди все більше відчуватимуть втому від технологій. Як це вплине на нові тенденції у стилі життя? Можливо, люди будуть менше користуватися відеодзвінками або фотографувати їжу в ресторанах?

— Ми побачимо такі речі, як «нудний телефон» (boring phone) — мінімалістичний смартфон, який має лише необхідні функції і таким чином звільняє час людини. Але це дуже нішевий продукт. Я не думаю, що ми припинимо використовувати додатки на наших телефонах. Я згоден з тим, що у багатьох накопичилася «цифрова втома». Чимало людей вважають за краще купувати речі в реальних магазинах, а не онлайн. Але я думаю, що молоде покоління все одно буде користуватися онлайн-форматом.

— Мені здається, що багато людей також дещо втомилися від соціальних мереж…

— Думаю, що використання соціальних мереж зміниться. Наприклад, я чув, що молодь іноді використовує мережу Linkedin, створену для пошуку ділових контактів, як додаток для знайомств. Також зараз стають популярними віртуальні вечірки з презентаціями PowerPoint. Особисто я використовую Facebook, щоб відстежувати дні народження.

«Меблі змінюються відповідно до нашого способу життя»

— Які нові тенденції в стилі життя вам особливо подобаються і чому?

— У Лондоні на Тижні дизайну можна було побачити дизайнерів, які експериментують з новими видами меблів. Сьогодні ми не сидимо пліч-о-пліч на дивані, коли дивимося телевізор. Зазвичай ми згортаємося калачиком у кутку, одним оком дивлячись на телевізор, а іншим — на екран телефона. Отже, актуальні заокруглені кути у диванах. Меблі змінюються відповідно до нашого способу життя.

— Професія тренд-форкастера дуже цікава. Як ви прийшли до того, чим зараз займаєтесь? Які перспективи у цієї професії?

— Багато з нас, хто починав приблизно у 2000 році, прийшли у професію випадково. Я також. Мене завжди цікавили люди та їхня поведінка. Одного разу на вечірці я спілкувався про це з жінкою. Ми говорили й говорили. Зрештою вона сказала: «Це так цікаво, вам потрібно прийти до мене на роботу». Виявилося, що вона працює на Національному шведському радіо продюсером. Тож ми почали раз на тиждень говорити в ефірі з аудиторією про поведінку. Так все почалося майже 25 років тому. Більшість людей у ​сфері трендів мають досвід у моді. Я — ні. Проте маю вищу освіту в галузі політології та історії. Щодо професійних перспектив, зараз важливо розуміти: у майбутньому ні в кого не буде однієї роботи, як це було раніше. І це ми вже бачимо зараз. Наприклад, я пишу для журналів, допомагаю брендам зі створенням модних колекцій, проводжу семінари, роблю звіти про тренди.

— Яке ваше професійне кредо?

— Не чекайте. Якщо ви довго чекатимете, то пошкодуєте, що не почали раніше.

— Ви знаєте тренди на кілька років вперед. Як це допомагає вам в житті? Мабуть, ви завжди одягнені по моді й точно знаєте, які речі варто купувати, а які ні?

— Зізнаюсь, я дуже немодна людина (посміхається). Сьогодні я у своєму заміському будинку, який знаходиться за годину їзди від Стокгольма, у старій футболці та потертих джинсах. Без брендів. Нічого особливого… Я намагаюся залишатися вірним собі.

— Є тенденції, які швидко минають, а є стійкі. Що визначає термін дії тренду?

— Якщо тенденція складна, як, наприклад, сталий розвиток, то цей термін тривалий. Якщо говорити про простіші тренди, скажімо, на модні речі (сумки чи гаджети), то тренд існує, поки він для більшості недосяжний. Коли ж практично кожен зможе отримати таку річ, це стає нецікаво і тенденція мине. У середньому такі тренди тримаються два-три роки.

Раніше київська модельєрка й ательєрка Наталія Синицька розповіла, які речі візуально роблять стрункішими, а які — навпаки.

Фото з альбому Стефана Нільсона

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