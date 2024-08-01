«Багатьом в Європі, схоже, просто страшно виходити з ілюзії»: воєнний експерт — про причини неготовності Заходу до війни з росією

Керівник ЦПД РНБО лейтенант Андрій Коваленко пояснив, що саме наразі рятує країни НАТО від війни з росією, до якої в Європі не поспішають готуватися.

«Головна проблема Заходу — вкрай низьке розуміння нинішньої росії, хвороби її божевільних еліт, ментальності росіян, — пише Андрій Коваленко, який раніше наголошував на необхідності надання Україні дозволу для ударів по летовищах рф, на своїй сторінці у соцмережах. — Від цього на Заході немає розуміння справжніх цілей москви.

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Звідси й така дивна впевненість в тому, що росія не бажає війни з НАТО, і до неї не варто готуватися на повному серйозі. Віра в ілюзорну парасольку, яка рятує, хоча насправді поки все, що рятує НАТО від початку війни — це брак ресурсів у рф і небажання Китаю переходу з глобальної конкуренції із Заходом у повноцінну війну.

Але я завжди дивуюсь: як можна думати, що є якісь гарантії, окрім знищення нинішніх російських еліт і притягнення до відповідальності воєнних злочинців силою, якщо просто зараз рф здійснює диверсії на території країн НАТО, проводить кібервійну та повноцінну інформаційну війну?

Ілюзія, з якої багатьом в Європі схоже просто страшно виходити. Саме в Європі, бо Європа взагалі не готова до протистояння, а мала б".

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