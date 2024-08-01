40.90 / 41.46 44.31 / 44.99
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Не збираюся робити жодних зборів»: зірка «Голосу країни» зізнався, що бореться зі смертельною хворобою

18:51 1 серпня 2024
Віктор Нікіфоров

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що у зірки популярного радянського фільму «Діамантова рука» Світлани Світличної підозрюють онколонічне захворювання. А український співак Віктор Нікіфоров, який брав участь у кількох сезонах «Голосу країни» зізнався, що хворіє на рак — у нього лимфона Ходжкіна, друга стадія.

«Друзі! Вже давно хотів вам зізнатись, що я не просто так „змінив стиль“. Це я, можна сказати, передбачаю події. В мене рак — лімфома Ходжкіна 2 ст. І я зараз знаходжуся на хіміотерапії. Я не збираюсь робити ніяких зборів (принаймні, поки що) ми справляємося своїми силами. Лікують мене в Інституті раку, почуваю себе добре. Ділюся з вами цим, бо зараз це важливий аспект мого життя і це важко буде приховати, особливо з часом лікування», — пише він у соцмережах.

Фото із соцмереж

Співак зізнався, що боротьба з такими захворюваннями в його родині та у сімʼях деяких його друзів — це вже «знайома ситуація і пройдений етап». «Ми це вже бороли! Пройдемо ще раз! Всіх цілую, обіймаю і роблю музло», — додав Віктор Нікіфоров.

РЕКЛАМА

Раніше повторний рак молочної залози виявили у акторки Бартіни Куман — дружини легендарного тренера збірної Нідерландів Рональда Кумана.

Фото зі сторінки співака у соцмережах

РЕКЛАМА

34

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тортик

Розкішний торт за 10 хвилин без духовки від блогерки-красуні: нереальна смакота

унітаз

Унітаз завжди буде чистим і буде дуже приємно пахнути: експертка порадила засіб, який можна легко приготувати вдома (відео)

банки

Ароматні мариновані помідори: оригінальний рецепт для любителів смачних закусок на зиму

Овочевий салат на зиму

Овочевий салат на зиму: сподобається кожній господині, бо смачно та просто

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту