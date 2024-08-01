«Не збираюся робити жодних зборів»: зірка «Голосу країни» зізнався, що бореться зі смертельною хворобою

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що у зірки популярного радянського фільму «Діамантова рука» Світлани Світличної підозрюють онколонічне захворювання. А український співак Віктор Нікіфоров, який брав участь у кількох сезонах «Голосу країни» зізнався, що хворіє на рак — у нього лимфона Ходжкіна, друга стадія.

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«Друзі! Вже давно хотів вам зізнатись, що я не просто так „змінив стиль“. Це я, можна сказати, передбачаю події. В мене рак — лімфома Ходжкіна 2 ст. І я зараз знаходжуся на хіміотерапії. Я не збираюсь робити ніяких зборів (принаймні, поки що) ми справляємося своїми силами. Лікують мене в Інституті раку, почуваю себе добре. Ділюся з вами цим, бо зараз це важливий аспект мого життя і це важко буде приховати, особливо з часом лікування», — пише він у соцмережах.

Фото із соцмереж

Співак зізнався, що боротьба з такими захворюваннями в його родині та у сімʼях деяких його друзів — це вже «знайома ситуація і пройдений етап». «Ми це вже бороли! Пройдемо ще раз! Всіх цілую, обіймаю і роблю музло», — додав Віктор Нікіфоров.

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Раніше повторний рак молочної залози виявили у акторки Бартіни Куман — дружини легендарного тренера збірної Нідерландів Рональда Кумана.

Фото зі сторінки співака у соцмережах

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