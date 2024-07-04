У зірки популярного радянського фільму «Діамантова рука» Світлани Світличної запідозрили онкологічне захворювання. За інформацією російського пропагандистського Telegram-каналу Mash, у акторки знайшли хворобливе новоутворення під нижньою щелепою.

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«Останній місяць Світличну мучила ниючий біль у лівому вусі. Жінку поклали на обстеження. На її шиї виявили збільшені вдвічі лімфовузли, а УЗД показало трисантиметрову пухлину», — пишуть пропагандисти.

Повідомляється також, що 84-річну артистку направили до онколога, щоб він призначив гістологію та підібрав план лікування. Ймовірно, Світличній знадобиться операція. Найближчим часом Світлані Опанасівні зроблять КТ.

В останні роки Світличну часто підводить здоров'я. Минулої осені акторка перенесла пневмонію. Недуга спіткала Світличну в психіатричній клініці, куди вона поступила ще 2022 року.

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Світлана Світлична — радянська та російська акторка, зірка фільму «Діамантова рука». Першою яскравою роллю стала фатальна спокусниця Ганна Сергіївна у «Діамантовій руці» Леоніда Гайдая. У цій ролі Світлична з гумором втілила абсолютно новий на той момент типаж жінки — сучасної, стильної, сексуально розкутої, крім того, фільм містив рідкісну для радянського кіно еротичну сцену.

Народилася акторка у місті Ленінакані (нині — Гюмрі) у Вірменії в родині українця Опанаса Світличного, радянського офіцера. З батьками постійно подорожувала різними містами та республіками, зокрема, навчалася у місті Охтирка в Україні, після відставки батько оселився у Мелітополі.

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Завдяки наполегливості матері Світлані вдалося вступити до Всесоюзного державного інституту кінематографії (1963, майстерня М. Ромма) у Москві. Крім «Діамантової руки» знімалася у багатьох фільмах, у тому числі «Кухарка» (1965), «Сімнадцять миттєвостей весни» (1973, Габі). Працювала на дубляжі кінофільмів, знялася у низці документальних стрічок.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно помер актор Олександр Ширвіндт.

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