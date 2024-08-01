Через суспільний резонанс МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер «Охматдиту»

Про результати тендеру на відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні, яка сильно постраждала від російського ракетного обстрілу, 31 липня повідомив НДСТ «Охматдит» на своїй сторінці Facebook. Там говорилося, що «Благодійний фонд «Охматдит» проводив не тендер, а «приватний конкурс, організований з метою відкритого та добросовістного використання коштів, пожертвуваних громадянами». Однак, на які критерії спиралися під час виборів підрядника, не повідомляється. Зокрема, БО «Благодійний фонд «Охматдит» вибрав ТОВ «Буд-технолоджі» переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні. Сума угоди — 307 млн грн. Із 14 учасників конкурсу ця була третьою із найдорожчих пропозиція у розмірі 307 млн грн (без ПДВ).

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При цьому інші учасники запропонували виконати роботи значно дешевше — від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним із них замовник переговорів не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення.

Аналіз видання «Наші гроші» показав, що з десяти дешевих пропозицій щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції із зазначенням цін на різні види робіт. Але у благодійному фонді лікарні проігнорували низку недоліків у пропозиціях обраної компанії. Так, «Буд-технолоджі» передбачила оренду тільки такої будівельної техніки, як автокран «Камаз», MAN з маніпулятором та Екскаватор JCB, але жоден з них не може бути використаний для робіт з монтажу фасадів вище за другий поверх. Найбільше грошей компанія передбачила на ремонт фасадних композитних панелей «Reynaers» та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями. Кожну з позицій там оцінили на суму понад 100 мільйонів гривень, хоча конкуренти пропонували провести ці роботи вдвічі нижче.

«Це вказувало на те, що обсяги ремонту за гроші благодійників вже можуть бути завищені», — наголосили журналісти.

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1 серпня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував скандал із відновленням дитячої лікарні «Охматдит», де підрядником виявилася фірма, яка запропонувала одні з найвищих цін. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що договір ще не підписано, а відомство вивчає можливості переможця тендеру виконати всі роботи з відновлення медичної установи.

«Кожен учасник оцінювався за 5 критеріями: співбесіда, оцінка персоналу, оцінка матеріально-технічної бази, досвід, цінова пропозиція. Деякі компанії були усунені через порушення принципу доброчесності, зокрема відкриті кримінальні провадження», — заявив міністр охорони здоров'я.

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Він також повідомив, що робочій групі лікарні рекомендували обрати для виконання робіт переможця тендеру на основі відкритих даних та аналізу. Ляшко додав, що МОЗ звернулося до правоохоронців для проведення додаткових перевірок через резонанс у суспільстві.

За його словами, 2 серпня у всіх охочих буде можливість поставити всі запитання.

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«Запрошую це зробити в Охматдиті о 14:00, де буду присутнім разом із керівництвом Охматдиту та Фонду», — зазначив міністр.

Він також додав, що з моменту, коли з компанією-підрядником буде підписано договір, щоденно оприлюднюватиметься публічний звіт, щоб інформувати людей, на що витрачаються зібрані їхніми зусиллями гроші.

«Я особисто і моя команда робить все, щоб процес був абсолютно прозорим», — запевнив він.

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