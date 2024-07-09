Ще 4 млн грн для «Охматдиту» задонатив Vbet

Компанія Vbet взяла участь у зборі UNITED24 та monobank на відновлення найбільшої дитячої лікарні України, яка щороку лікує понад 20 тисяч дітей з усієї країни та проводить до 7 тис. операцій.

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За інформацією від співзасновника monobank Олега Гороховського, від Vbet для цього збору надійшов внесок на суму 4 мільйони гривень.

Першочергова ціль збору була 100 мільйонів гривень, але наразі цю відмітку давно подолано, і, за останніми даними, зібрано вже понад 227 мільйонів гривень.

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Збір наразі продовжено до 250 мільйонів.

Нагадаємо, 8 липня лікарня стала мішенню чергового російського терору, де загинуло 2 осіб та госпіталізовано з травмами 8 дітей. Пошкоджені відділення онкології, травматології, хірургії, онкогематології та 5 корпусів, зокрема корпус Центру дитячої кардіохірургії, де в момент удару проходили три операції на серці.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Києві завершили розбір завалів в «Охматдиті».

Фото: Reuters

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