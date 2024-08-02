«Виходить, що Байден — це дуже зручний партнер для путіна»: аналітик про нюанси масштабного обміну ув’язненими між Заходом і росією

Між Заходом і росією відбувся масштабний обмін ув’язненими. росія передала 16 політв’язнів, серед них журналісти Еван Гершкович, Алсу Курмашева, американський морський піхотинець Пол Вілан. Серед тих, кого Захід передав росії — російський кілер Вадим Красіков, подружжя шпигунів Артем та Ганна Дульцеві, яких засудили у Словенії та інші. Аналітик Дмитро Золотухін в Facebook аналізує, чому путін уклав угоду з Байденом саме зараз, що надало Байдену і Гарріс політичне посилення на тлі ослаблення позицій Трампа в ході передвиборчих перегонів в США.

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«Дідівський гамбіт

Вчора, 1 серпня 2024 року відбулося дуже багато знакових, тектонічних подій. Важко все переварити одночасно. Однак, питання, яке мене турбувало — чому путін пішов на угоду з Байденом саме зараз, надавши Байдену і Гарріс таке політичне посилення?

Гершковіча затримали 29 березня 2023 року. Пол Уілан сидів ще з грудня 2018 року. Красіков сидів з 2020-го. Очевидно, що Гершковіча узяли у заручники, щоб посилити переговорну позицію. Так само, як раніше баскетболістку Грайнер і ізраїльтянку Нааму Іссахар.

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Навального вбили через майже рік після початку розмов, щодо повернення Красікова в росію. Очевидно, що угода конструювалася багато місяців. При чому, як сказав Джейк Салліван на вчорашній прес-конференції, України та українського кейсу взагалі не існувало в цьому процесі. Це була абсолютно паралельна діяльність Білого Дому і особисто Байдена та, по суті, Білла Бернса.

Але, реалізація угоди трапилася саме тоді, коли після значного ослаблення позицій демократів і кризи зі зняттям Байдена з перегонів, любимчик Марго-боброєдкі — Трамп — почав поступатися позиціями.

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Парадокс ситуації, на мій погляд, полягає в тому, що таку угоду для путіна міг сконструювати виключно Байден. За Трампа росіяни не змогли б отримати «своїх» шпигунів одночасно з Німеччини, Словенії, Норвегії, Польщі і США.

Трамп не зміг би переконати Берлін в тому, що необхідно розширити рамку і увійти у етично складний ціннісний конфлікт щодо звільнення вбивці на велосипеді.

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По суті, говорячи про те, що усі європейські держави здійснюють політику у фарватері Вашингтону, путін, нібито, критикує їх, хоча інша конфігурація була б для нього набагато важчою.

Виходить, що Байден — це дуже зручний партнер для путіна. Бо, при Трампі така угода здавалась би майже невиконуваною. І, якщо б путін відклав фіналізацію до виборів в США, хто знає, яким би чином склалися зірки.

Загалом від угоди, здається, виграли усі.

Якщо не враховувати Україну, звичайно".

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