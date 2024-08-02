Туреччина заблокувала доступ до Instagram, а в росії проблеми з роботою YouTube: що відбувається

В Туреччині, на території якої відбувся масштабний обмін ув’язненими між Заходом і росією, без попередження ввели заборону на популярну соцмережу.

У п'ятницю, 2 серпня, Управління інформаційних технологій та зв'язку Туреччини заблокувало доступ до соціальної медіаплатформи Instagram. Про це повідомляє Reuters, зазначаючи, що офіційна причина цього рішення наразі не відома.

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Рішення про блокування було прийняте після коментарів турецького чиновника з комунікацій Фахреттіна Алтуна, який критикував Instagram за блокування постів, що висловлювали співчуття з приводу смерті одного з лідерів ХАМАС Ісмаїла Ханії. Як повідомляли раніше Ісмаїл Ханія був убитий 31 липня о другій годині ночі за тегеранським часом «буквально в ліжку» внаслідок прямого влучення ракети у будинок, де він ночував в Тегерані.

«Це цензура, чиста й проста», — так прокоментував блокування постів про Ханію Алтун, додавши, що Instagram не надав жодних пояснень щодо порушення політики користувачами соцмережі.

Компанія Meta, якій належить Instagram, поки що не надала жодних коментарів.

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У зв’язку з ситуацією навколо Instagram в Туреччині нагадаємо, що в росії роскомнагляд почав штучно уповільнювати роботу YouTube. Путінський режим таким чином намагається обмежити доступ росіян до платформи, де розміщуються альтернативні кремлівській пропаганді погляди й де публікуються, зокрема, й великі опозиційні блогери та політики. 1 серпня в росії стався тривалий збій у роботі відеохостингу YouTube.



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що по всьому світу відбувся глобальний збій в IT-системах, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Тоді не працювали аеропорти, авіакомпанії, Windows, а в Україні — «Нова пошта» та банки.

Фото Pixabay

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