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Анджеліна Джолі заявила, що Бред Пітт намагався купити її «мовчання про насильство»

14:57 2 серпня 2024
Пітт і Джолі

Скандали та інтриги між колись найкрасивішою голлівудською парою не думають закінчуватися: Бреда Пітта та Анджеліну Джолі не зупинила навіть ДТП, до якої нещодавно потрапив їхній 20-річний син.

Переживання переживаннями, а жахливі подробиці подружнього життя за розкладом. Цього разу слово взяла Енджі. Вона заявила, нібито колишній чоловік намагався змусити її мовчати про домашнє насильство у шлюбі грошима, пише Radar.

Згідно з інформацією журналістів, зірка фільму «Одного разу в Голлівуді» пропонував колишній дружині вісім з половиною мільйонів доларів в обмін на те, що вона нікому не розповість про насильство, яке зазнавало з його боку.

«Джолі не діяла зі злим наміром і не мала наміру нашкодити Пітту у відповідь на якесь рішення про опіку. Натомість Пітт відмовився купувати її частку, доки не отримає свою нещодавно розширену угоду про нерозголошення, яка підлягає примусовому виконанню у розмірі 8,5 мільйона доларів, спеціально розроблена для того, щоб змусити її мовчати про його насильство та приховування», — цитує видання представника актриси.

Команда Джолі також наголошує, що ця угода про нерозголошення охоплювала особисту поведінку Пітта.

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Нагадаємо, старшій донці подружжя Шайло Джолі-Пітт поки що не вдалося відмовитися від прізвища батька. Про плани Шайло змінити прізвище стало відомо ще у травні. Дівчина найняла власного адвоката і сама оплатила його послуги. Але через канцелярську помилку слухання справи було перенесено на нову дату.

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