Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта постраждав у ДТП: його доставили в лікарню

Пакс Джолі-Пітт, 20-річний син названий син Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, який розірвав стосунки з батьком, потрапив в аварію у Лос-Анджелесі. Їдучи на електровелосипеді по бульвару Лос-Феліз близько 17:00, Пакс не зреагував на червоне світло і зіткнувся з автомобілем, що стояв на світлофорі, пише Marca.

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Під час інциденту на Паксі не було шолома, і, за словами джерел у правоохоронних органах, він отримав черепно-мозкову травму і відчував біль у стегні, через що його доставили в найближчу лікарню для надання медичної допомоги.

Початкові побоювання лікарів включали можливий невеликий крововилив у мозок, хоча повна ступінь його травм все ще оцінюється. Стан Пакса стабілізувався, і днями його планують виписати з лікарні.

Аварія сталася, коли Пакс наближався до перехрестя, де він зіткнувся з задньою частиною автомобіля. Водій транспортного засобу негайно перевірив стан Пакса до прибуття екстрених служб. Очевидці повідомили, що в результаті аварії Пакс отримав травму голови.

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20-річний Пакс — один з шести спільних дітей колишнього подружжя Анджеліни Джолі і Бреда Пітта. Ще є 22-річний Меддокс, 19-річна Захара, 17-річна Шайло і 15-річні близнюки Нокс і Вів'єн. Троє дітей були всиновлені. Шайло народилася у подружжя в Намібії в травні 2006 року, а близнюки — у липні 2008 року.

Додамо, що історія зіркової сім'ї була публічно складною, особливо після розлучення Джолі та Пітта у квітні 2019 року. У жовтні 2022 року Джолі звинуватила Пітта в образливій поведінці під час інциденту в літаку у 2016 році, що ускладнило його стосунки з дітьми.

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Раніше повідомлялося, що Пітт готовий піти на поступки колишній дружині.

Фото Getty Images

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