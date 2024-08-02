Будувати Національне військове меморіальне кладовище буде фірма-одноденка: що відомо

Ще не встиг вщухнути скандал навколо відбудови лікарні «Охматдит», зруйнованої російськими ракетами, як стало відомо, хто буде зводити Національне військове меморіальне кладовище у Гатному.

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Зокрема, зводити меморіал буде фірма, яку зареєстрували наступного дня після оголошення тендеру на будівництво. Про це повідомив нардеп Володимир Ар`єв із посиланням на дані Prozorro.

«Мародерство влади стає буденністю. Тепер на загиблих захисниках… Будувати Національне військове меморіальне кладовище буде фірма, зареєстрована наступного дня після оголошення тендеру на будівництво! Ціна питання майже 1,8 мільярди гривень», — написав Ар’єв на своїй сторінці у соцмережі.

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За його словами, фірма «Консорціум Білдінг ЮА», яка формально належить двом одеситам, зареєстрована у Києві саме під цей проєкт. У новоспеченого підрядника немає належного обладнання, проте це не завадило фірмі стати єдиним учасником і переможцем.

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«У неї немає належного обладнання, але за три тижні після оголошення мільярдного конкурсу, вона стала і єдиним учасником, і переможцем», — написав нардеп.

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На його думку, це може говорити про те, що конкурс оголошували під заздалегідь визначених людей, які будуть «дерибанити державні гроші та ще й на памʼяті загиблих воїнів».

«Здається, історія з мародерством на відбудові „Охматдиту“ то вже найглибше дно. Але влада продовжує копати», — додав Ар’єв.

Нагадаємо, 31 липня керівництво «Охматдиту» оголосило переможцем конкурсу компанію «Буд-Технолоджі», яка запропонувала відновити лікарню за 307 мільйонів гривень. Журналісти проєкту «Наші гроші» виявили, що це одна з найдорожчих пропозицій, бо десяток інших фірм-учасників пропонували виконати ці роботи значно дешевше — від 42 до 286 мільйонів гривень, проте їх проігнорували.

Через великий суспільний резонанс МОЗ змушене було звернутися до правоохоронців щодо додаткової перевірки цієї ситуації.

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