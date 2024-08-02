“Попри все”: до столиці повертається гучна подія зі світу моди

Вперше після початку повномасштабного російського вторгнення Ukrainian Fashion Week повертається в Україну. Вітчизняні дизайнери продовжують творити, незважаючи на руйнування, що несе російська війна. 55-ий Ukrainian Fashion Week, який пройде на початку вересня, призваний підтримати українську fashion-індустрію. В ньому візьмуть участь майже 50 українських брендів.

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«Ракетні атаки, сирени повітряної тривоги, відключення електроенергії — це щоденні виклики, з якими живе наша країна, — прокоментувала подію співзасновниця Українського тижня моди Ірина Данилевська. — Але попри все це, попри біль і втрати, відданість нашій справі залишається непохитною. Ми високо цінуємо солідарність глобальної індустрії моди, яка допомогла нам вистояти у ці складні часи».

Відомо, що під час Ukrainian Fashion Week буде облаштований спеціальний простір з портретною галереєю діячів модної індустрії, які залишили мирні професії та пішли на фронт.

Серед іменитих дизайнерів, які приймуть участь у Тижні моди — Катя Сільченко, Олена Голець, Віктор Анісімов та Ксенія Шнайдер.

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Спільною благодійною ініціативою всіх учасників Ukrainian Fashion Week SS25 стане збір коштів на обладнання для паліативного відділення ветеранів у Реабілітаційній клініці Святенко (с. Циблі, Київська область).

Нагадаємо, названа володарка титулу «Міс Всесвіт Україна-2024».

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