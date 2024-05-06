Найкращі природні засоби для видалення запаху у ванній кімнаті: що важливо знати

Неприємний запах у ванній кімнаті — це причина дискомфорту та збентеження, особливо коли до вас приходять гості. Навіть якщо ванна кімната гарно прибрана, небажані та стійкі запахи можуть залишатися, оскільки є приховані джерела таких проблем. Існують натуральні засоби для усунення запаху у ванній кімнаті, які ви можете спробувати в домашніх умовах, не використовуючи агресивні, шкідливі хімічні речовини, пише видання Livspace.com.

ВІДЕО ДНЯ

Харчова сода — надзвичайно універсальний, повсякденний інгредієнт. Вона швидко розчиняється, дезодорує, а її абразивні властивості допомагають легко позбутися плям і жиру. Якщо ви поставите чашку соди на полицю або над зливним бачком, то поступово помітите, як вона нейтралізує запах у ванній кімнаті. Цього вистачить на місяць, після чого вам доведеться її поповнити. Щобільше, оскільки сода натуральна і нетоксична, її безпечно використовувати для прибирання навіть поруч з дітьми та домашніми тваринами.

Лимон — це чудодійний інгредієнт, який є на кожній кухні, він може усунути неприємний запах у ванній кімнаті та зробити її свіжою і приємною. Просто наріжте лимон і покладіть його в унітаз, щоб він поглинув неприємний запах і натомість надав йому м'якого лимонного відтінку. Для ефективної боротьби з неприємним запахом вам потрібно міняти цей засіб раз на тиждень.

Оцет не лише усуває запах у ванній кімнаті, але й може очистити вапняні відкладення в туалеті та каналізації. Крім того, ви можете прочистити фільтри ваших кранів, що робить оцет одним з трьох найкращих інгредієнтів для ведення домашнього господарства, які варто мати вдома. Зберігайте його в мисці та міняйте кожні два тижні для досягнення ефективних результатів. Крім того, якщо будь-яка поверхня потребує очищення, спробуйте суміш оцту та солі у співвідношенні 4:1, яка працює як за помахом чарівної палички!

РЕКЛАМА

Запах у ванній кімнаті може залишатися стійким навіть після глибокого прибирання, і причиною цього може бути неналежна вентиляція у ванній кімнаті. У таких випадках простим рішенням є використання ефірних олій. Обирайте для ванної кімнати сильно дезінфікуючі ефірні олії, такі як лемонграс, чайне дерево, евкаліпт, чебрець або м'ята перцева. Ви навіть можете додати ці ефірні олії в оцет, лимон або спрей з харчовою содою, щоб замаскувати запах миючих засобів.

Раніше «ФАКТИ» публікували поради, як вивести складні плями на шторах та як почистити дуже брудну ванну, щоб не зіпсувати її.

РЕКЛАМА

50

Читайте нас у Facebook