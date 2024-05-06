Найкращі природні засоби для видалення запаху у ванній кімнаті: що важливо знати
Неприємний запах у ванній кімнаті — це причина дискомфорту та збентеження, особливо коли до вас приходять гості. Навіть якщо ванна кімната гарно прибрана, небажані та стійкі запахи можуть залишатися, оскільки є приховані джерела таких проблем. Існують натуральні засоби для усунення запаху у ванній кімнаті, які ви можете спробувати в домашніх умовах, не використовуючи агресивні, шкідливі хімічні речовини, пише видання Livspace.com.
Харчова сода — надзвичайно універсальний, повсякденний інгредієнт. Вона швидко розчиняється, дезодорує, а її абразивні властивості допомагають легко позбутися плям і жиру. Якщо ви поставите чашку соди на полицю або над зливним бачком, то поступово помітите, як вона нейтралізує запах у ванній кімнаті. Цього вистачить на місяць, після чого вам доведеться її поповнити. Щобільше, оскільки сода натуральна і нетоксична, її безпечно використовувати для прибирання навіть поруч з дітьми та домашніми тваринами.
Лимон — це чудодійний інгредієнт, який є на кожній кухні, він може усунути неприємний запах у ванній кімнаті та зробити її свіжою і приємною. Просто наріжте лимон і покладіть його в унітаз, щоб він поглинув неприємний запах і натомість надав йому м'якого лимонного відтінку. Для ефективної боротьби з неприємним запахом вам потрібно міняти цей засіб раз на тиждень.
Оцет не лише усуває запах у ванній кімнаті, але й може очистити вапняні відкладення в туалеті та каналізації. Крім того, ви можете прочистити фільтри ваших кранів, що робить оцет одним з трьох найкращих інгредієнтів для ведення домашнього господарства, які варто мати вдома. Зберігайте його в мисці та міняйте кожні два тижні для досягнення ефективних результатів. Крім того, якщо будь-яка поверхня потребує очищення, спробуйте суміш оцту та солі у співвідношенні 4:1, яка працює як за помахом чарівної палички!
Запах у ванній кімнаті може залишатися стійким навіть після глибокого прибирання, і причиною цього може бути неналежна вентиляція у ванній кімнаті. У таких випадках простим рішенням є використання ефірних олій. Обирайте для ванної кімнати сильно дезінфікуючі ефірні олії, такі як лемонграс, чайне дерево, евкаліпт, чебрець або м'ята перцева. Ви навіть можете додати ці ефірні олії в оцет, лимон або спрей з харчовою содою, щоб замаскувати запах миючих засобів.
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