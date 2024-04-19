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Чавунні ванни відмивайте від нальоту тільки так: лайфхак для домогосподарок

17:10 19 квітня 2024
Чищення ванн

Досвідчені господарки розповіли, як відмити ванну від нальоту. Вони радять проводити експрес-мийку народним засобом, пише Daily.News.Kyiv.

З ним чавунна ванна сяятиме. Рукавички та щітка не знадобляться. Це безпечний та цілком натуральний спосіб. Для роботи знадобиться апельсин, грейпфрут або лимон. Фрукт розрізають навпіл і натирають одну його частину сіллю. Виходить саморобна «губка». Нею протирають найзабрудненіші ділянки. Потім залишиться змити сік та сіль водою.

Слід зазначити, що цей метод підходить лише для чавунних ванн. Акрилові та інші покриття можна пошкодити сіллю.

Раніше «ФАКТИ» писати, як почистити акрилову ванну без шкідливої «хімії», а також про інші «безпечні» способи очистки ванни.

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