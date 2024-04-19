Чавунні ванни відмивайте від нальоту тільки так: лайфхак для домогосподарок

Досвідчені господарки розповіли, як відмити ванну від нальоту. Вони радять проводити експрес-мийку народним засобом, пише Daily.News.Kyiv.

З ним чавунна ванна сяятиме. Рукавички та щітка не знадобляться. Це безпечний та цілком натуральний спосіб. Для роботи знадобиться апельсин, грейпфрут або лимон. Фрукт розрізають навпіл і натирають одну його частину сіллю. Виходить саморобна «губка». Нею протирають найзабрудненіші ділянки. Потім залишиться змити сік та сіль водою.

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Слід зазначити, що цей метод підходить лише для чавунних ванн. Акрилові та інші покриття можна пошкодити сіллю.

Раніше «ФАКТИ» писати, як почистити акрилову ванну без шкідливої «хімії», а також про інші «безпечні» способи очистки ванни.

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