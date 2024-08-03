Чемпіону Європи з боксу вибили око у Криму (фото, відео)

Чемпіон росії та Європи з боксу Дмитро Двалі отримав каліцтва у бійці з натовпом чоловіків, який лупцював підлітка у Феодосії, повідомляє Telegram-канал SHOT. Раніше в росії чемпіон Європи з боксу загинув у жахливій ДТП, повертаючись з похорону матері.

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За інформацією джерела, 23-річний Дмитро разом зі своїм братом та катменом приїхав до Феодосії на майстер-клас для молодих боксерів. Рано-вранці після пробіжки вони поверталися в готель набережною і помітили, що група чоловіків накинулася на підлітка. За словами очевидців, у натовпі було близько 15 людей.

Бронзовий призер чемпіонату світу-2023 спробував заступитись за хлопця, на що група відреагувала агресією, накинувшись і на нього. У моторошній бійці катмену зламали руку, а самому Двалі вибили ліве око, після чого боксера негайно госпіталізували.

Наразі спортсмен перебуває у лікарні в москві, медики намагаються зберегти Дмитру око як орган, але можливість повноцінно бачити ним він втратив. У понеділок, 5 серпня, боксерові проведуть першу операцію.

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За словами Дмитра, є невеликий шанс, що він зможе бачити лівим оком просвіти та силуети. В іншому випадку в перспективі на нього чекає заміна пошкодженого органу на протез. Дмитро звернувся до поліції із заявою, підозрюваних шукають.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з боксу покалічив людей у центрі москви.

Фото РІА «Новини», SHOT

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