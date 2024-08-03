Чемпіонат України з футболу, 1-й тур, 3−4 серпня: результати та відеоогляди матчів

У суботу, 3 серпня, поєдинками у Рівному та Кривому Розі стартує чемпіонат України з футболу, який минулого сезону виграв донецький «Шахтар».

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Чемпіонат України. 1-й тур

3 серпня (субота)

«Верес» (Рівне) — «Карпати» (Львів) — 0:0. На 90-й хвилині вилучено Костенка («Карпати»). Юніорські склади — 2:2.

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У 1-му турі УПЛ також відбудуться поєдинки: 3 серпня — «Кривбас» — «Чорноморець» (18:00); 4 серпня — ЛНЗ — «Лівий берег» (13:00), «Ворскла» — «Шахтар» (15:30), «Оболонь» — «Колос» (15:30), «Зоря» — «Інгулець» (18:00).

Зустрічі «Олександрія» — «Динамо» та «Рух» — «Полісся» перенесені на невизначений термін.

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Нагадаємо, що «Дніпро-1» знявся зі змагань в українській прем'єр-лізі. Його місце в елітному дивізіоні займе столичний «Лівий берег», який у півфіналі «Турніру чотирьох» вибив «Металіст 1925» (1:1; по пенальті — 5:4), а у фіналі розгромив «Минай» (3:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» розгромило «Партизан» і у поєдинку у відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Фото НК «Верес»

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