«Дніпро-1» знявся з чемпіонату України з футболу та єврокубків: хто замінить команду Максимова в УПЛ

У п'ятницю, 19 липня, в онлайн-режимі відбулися загальні збори Української прем'єр-ліги, за підсумками яких було підтверджено зняття через фінансові проблеми з чемпіонату країни «Дніпра-1» та розглянуто варіанти заміни відомому клубу в УПЛ.

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Припинення виступів команди Юрія Максимова у прем'єр-лізі підтвердив комерційний директор «Дніпра-1» В'ячеслав Фрідман.

«Лист на адресу УПЛ підписав генеральний директор „Дніпра-1“ Антон Фурсов, — цитує функціонера „Спорт-Експрес в Україні“. — Ми не збираємося комусь псувати чемпіонат, тому ухвалили таке рішення. УПЛ нехай вирішить, хто гратиме замість „Дніпра-1“. Цього року ми не готові брати участь у чемпіонаті. Ми попросили УПЛ залишити за „Дніпром-1“ статус професіонального клубу. Можливо, наступного року розпочнемо свій шлях з другої ліги».

Нагадаємо, що «Дніпро-1» мав представляти Україну в Лізі конференцій і зіграти у кваліфікації з угорською «Академією Пушкаша», але тепер від нашої країни в єврокубках виступатимуть лише чотири клуби — «Шахтар», «Динамо», «Кривбас» та «Полісся».

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Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, більшість клубів («Верес», «Зоря», «Інгулець», «Кривбас», ЛНЗ, «Оболонь», «Полісся» та «Шахтар») проголосували за повернення до прем'єр-ліги «Миная», що посів за підсумками минулого сезону 15-е місце.

Варіант із проведенням «Турніру чотирьох» за участю «Миная», «Металіста 1925», «Епіцентра» та «Лівого берега» підтримали «Динамо», «Олександрія», «Рух», «Чорноморець та «Колос».

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Своєю чергою, «Ворскла» та «Карпати», на посаді головного тренера яких Мирона Маркевича замінив Владислав Лупашко, під час голосування утрималися. Остаточне рішення — за УАФ.

Нагадаємо, що чемпіонат України за участю 16 команд стартує 3 серпня. Поєдинок за Суперкубок країни цього року не відбудеться.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти «Дніпра-1» Олександр Піхальонок та Валентин Рубчинський перейшли до «Динамо».

Фото СК «Дніпро-1

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