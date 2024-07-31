«Динамо» розгромило «Партизан» у Белграді та вийшло на ексклуб Михайличенка: відеоогляд матчу відбору Ліги чемпіонів

У середу, 31 липня, київське «Динамо», яке розгромило «Партизан» у першій зустрічі в Любліні (6:2), зіграло за порожніх трибун у Белграді матч-відповідь 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти віцечемпіона Сербії і прогнозовано пройшло до наступного раунду змагань.

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Ліга чемпіонів. 2-й відбірний раунд. Матч-відповідь

«Партизан» (Белград, Сербія) — «Динамо» (Київ, Україна) — 0:3

«Динамо»: Бущан, Караваєв, Попов, Дячук (Біловар, 54), Дубінчак, Піхальонок, Шапаренко (Лонвейк, 70), Буяльський (Андрієвський, 70), Ярмоленко (Кабаєв, 70), Волошин, Ванат (Супряга, 78).

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Голи: Ярмоленко (16), Ванат (68, з пенальті), Караваєв (90+3).

Перший матч — 2:6.

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Рівно 40 років тому «Партизан» вже програвав у першій єврокубковій зустрічі саме з рахунком 2:6, але вдома розгромив англійський «Куїнз Парк Рейнджерс» — 4:0 і сенсаційно (тоді ще за рахунок голів на чужому полі) пройшов у наступний раунд Кубку УЄФА. Словом, у футболі трапляється всяке, і динамівцям, попри перевагу, потрібно було бути пильними.

До речі, на гру з «друзями росії» підопічні Олександра Шовковського вийшли у жовто-синьому комплекті форми. І вже на 16-й хвилині боляче вдарили по мріях сербів, коли Ярмоленко після помилки оборони господарів поля майстерно реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером — 0:1.

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Спроби підопічних Александара Станоєвича зрівняти хоча б рахунок у матчі-відповіді ні до чого не приводили, хоча у другому таймі автор «дубля» у першій зустрічі бразилець Салданья небезпечно пробив головою у штангу.

А ось «біло-сині» використали ще два своїх шанси. Спочатку Ваната збили в чужому штрафному майданчику, і сам найкращий бомбардир УПЛ впевнено реалізував пенальті, а в компенсований час Караваєв довів рахунок до розгромного — 0:3. А казали, що партизани не здаються. Ще як здаються — 2:9 за сумою двох зустрічей!

На жаль, за успіх у Белграді динамівцям довелося заплатити серйозною травмою центрального захисника Дячука (невдало приземлився на плече), якого забрали з поля.

У третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо», яке вже гарантувало собі як мінімум місце в груповому турнірі Ліги Європи, зіграє проти колишнього клубу Олексія Михайличенка та Олега Кузнєцова, віцечемпіона Шотландії «Рейнджерс» (6 серпня у Любліні, 13 серпня — У Глазго). А ось «Партизан» вилетів до Ліги Європи, де у 3-му колі кваліфікації йому протистоятиме швейцарський «Лугано», який поступився за сумою двох зустрічей турецькому «Фенербахче» Жозе Моуріньо — 3:4 та 1:2.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги конференцій «Полісся» — «Олімпія» .

Фото Starsport

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