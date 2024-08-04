Розклад виступів українських спортсменів на Іграх-2024 4 серпня, медальний залік

У неділю, 4 серпня, на XXXIII Олімпійських іграх у столиці Франції, де напередодні Україна здобула перше «золото», буде розіграно 20 комплектів нагород у 12 видах спорту.

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Зокрема, за місця на п'єдесталі пошани змагатимуться боксер Олександр Хижняк, який уже забезпечив собі як мінімум «бронзу», стрибунки у висоту — рекордсменка світу Ярослава Магучих та Ірина Геращенко, метальник молота — Михайло Кохан, велогонщиця Юлія Бірюкова, стрільчиня Ірина Маловічко, а також гімнасти Назар Чепурний та Ігор Радивилов. Загалом цього дня на старт вийдуть 17 українських атлетів.

Розклад виступів українців на Іграх-2024 4 серпня

10:00. Кульова стрільба, дрібнокаліберний пістолет, 25 метрів, точність, кваліфікація. Павло Коростильов, Максим Городинець (швидкострільність — 14:00).

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10:30. Стендова стрільба, скіт, кваліфікація, другий день. Ірина Маловічко (фінал — 16.30).

12:45. Легка атлетика (жінки), метання молота, кваліфікація, група. Ірина Климець.

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13:35. Легка атлетика (жінки), біг на 400 метрів з бар'єрами, попередні забіги. Ганна Рижикова, Вікторія Ткачук.

15:00. Велоспорт (жінки), шосе. Юлія Бірюкова.

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17:24. Спортивна гімнастика (чоловіки), опорний стрибок, фінал. Назар Чепурний, Ігор Радівілов.

17:45. Веслувальний слалом (жінки), каяк-крос, кваліфікація. Вікторія Ус.

18:22. Бокс (чоловіки), до 80 кг, півфінал. Олександр Хижняк — Арлен Лопес (Куба).

20:05. Легка атлетика (чоловіки), біг на 400 метрів, попередні забіги. Олександр Погорілко.

20:55. Легка атлетика (жінки), стрибки у висоту, фінал. Ярослава Магучих, Ірина Геращенко.

21:30. Легка атлетика (чоловіки), метання молота, фінал. Михайло Кохан.

За підсумками дев'яти днів боротьби за нагороди Олімпійських ігор, які триватимуть до 11 серпня, медалі здобули спортсмени з 62 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») очолює Китай — 37 нагород (16 золотих, 12 срібних, 9 бронзових), за яким розташувалися США — 61 (14−24−23), Франція — 41 (12−14−15), Австралія — 27 (12−8-7), Великобританія — 33 (10−10−13), Республіка Корея — 21 (9−7-5) та Японія — 22 (8−5-9). Україна з повним комплектом нагород піднялася з 40-ї на 28-у позицію.

Нагадаємо, що за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч і за «бронзу» — 80 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Куліш приніс Україні «срібло» Ігор-2024 у стрільбі.

Фото НОК України

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