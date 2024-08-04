Де і коли дивитись онлайн «Динамо» — «Рейнджерс»: розклад трансляцій та ставки букмекерів на відбірний матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 6 серпня, київське «Динамо», яке принизило за сумою двох зустрічей сербський «Партизан» (6:2 у Любліні та 3:0 у Белграді), проведе у польському Любліні номінально домашній матч 3-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти віцечемпіона Шотландії «Рейнджерс».

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Єдиний раз динамівці та клуб із Глазго перетиналися в єврокубках 37 років тому, коли в 1/16 фіналу Кубка європейських чемпіонів шотландці пройшли команду Валерія Лобановського (0:1 у Києві та 2:0 у Глазго).

Якщо підопічні Олександра Шовковського пропускають старт чемпіонату України (гостьова зустріч з «Олександрією»), то команда бельгійця Філіппа Клемана, який кілька років тому протистояв «Динамо» на чолі «Брюгге», перед зустріччю з «біло-синіми» встигла стартувати у чемпіонаті Шотландії. У багатому на гольові моменти матчі 1-го туру «Рейнджерс» зіграв на виїзді внічию з бронзовим призером чемпіонату країни «Хартсом» — 0:0.

Відеоогляд матчу «Хартс» — «Рейнджерс» — 0:0

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У майбутньому поєдинку букмекери бачать невеликим фаворитом динамівців. Наприклад, контора GGBet ставки на перемогу віцечемпіона України, який уже забезпечив собі як мінімум участь у груповому турнірі Ліги Європи, приймає з коефіцієнтом 2,23, на нічию — 3,52, на виграш колишньої команди Олексія Михайличенка та Олега Кузнецова — 3,02. Хоча шанси на прохід за сумою двох зустрічей вищі у колективу з Глазго — 1,74 проти 2,06.

У прямій трансляції на території України поєдинок «Динамо» — «Рейнджерс» покажуть (початок — о 21:00) телеканал «2+2» та YouTube-канал «Динамо Київ».

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Ліга чемпіонів. 3-й відбірний раунд. Перший матч

6 серпня (вівторок)

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«Динамо» — «Рейнджерс» 21:00 «2+2», YouTube-канал «Динамо Київ»

Нагадаємо, що зустріч у відповідь суперників відбудеться 13 серпня на стадіоні «Айброкс Парк» у Глазго.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону «Динамо» залишилося без основного раунду єврокубків.

Фото ФК «Динамо»

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