«Динамо» приголомшило «Партизан» трьома голами за 5 хвилин і розгромило «друзів росії» у відборі Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу

У вівторок, 23 липня, київське «Динамо», що залишилося минулого сезону без основного раунду єврокубків, провело в польському Любліні номінально домашній матч 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти віцечемпіона Сербії «Партизана».

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Ліга чемпіонів. 2-й відбірний раунд. Перший матч

«Динамо» (Київ, Україна) — «Партизан» (Белград, Сербія) — 6:2

«Динамо»: Бущан, Караваєв (Малиш, 46), Дячук, Попов, Вівчаренко, Бражко (Андрієвський, 86), Буяльський (Піхальонок, 46), Шапаренко (Лонвейк, 86), Ярмоленко (Волошин, 70), Кабаєв, Ванат.

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Голи: Шапаренко (41), Бражко (43), Караваєв (45+1), Кабаєв (55), Попов (83), Піхальонок (90+2) — Салданья (22, з пенальті, 66).

За день до поєдинку сербські ЗМІ затаврували ганьбою наставника киян Олександра Шовковського, який на передматчевій пресконференції не став ходити довкола і прямо засудив «Партизан» за нещодавній вояж на «братський кубок» до столиці країни-агресора. Мовляв, у нас війна, росія відсторонена УЄФА від міжнародних змагань, а ви, як ні в чому не бувало, граєте там та ще посилаєте окупантам знаки солідарності.

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Тому настрій у підопічних Шовковського на «друзів росії», яких динамівці раніше перемагали у всіх чотирьох іграх (3:0, 2:0 у 1976-му та 4:1, 3:2 у 2017-му), зрозуміло, був ще той. До речі, «біло-сині» перед грою не стали тиснути суперникам руки та обмінюватися вимпелами.

Динамівці після дещо нервового початку контролювали ситуацію на полі і… пропустили. В одній із рідкісних атак сербів Караваєв у невинній ситуації вдарив по нозі конголезця Калюлю, і німецький рефері після перегляду VAR призначив пенальті. Бразилець Салданья виконав «паньонку», перехитрувавши Бущана з «позначки» — 0:1.

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Новий натиск «біло-синіх» приніс свої плоди на 41-й хвилині, коли Шапаренку вдався точний удар від лінії штрафного майданчика — 1:1.

Пройшло лише дві хвилини, і Бражко не найкращим у своїй кар'єрі дальнім ударом вивів віцечемпіонів України вперед — 2:1.

Це ще що. На 45+1-й хвилині Караваєв, мабуть, побоюючись, що йому в перерві дістанеться за привезений пенальті, виправився і ще раз засмутив «братиків» — 3:1. Три голи за п'ять хвилин — феноменальне закінчення тайму! Нехай і не без частки везіння…

Побиття сербів на 55-й хвилині після сольного проходу смачним «пострілом» продовжив Кабаєв, який забив свій перший єврокубковий м'яч за «Динамо», — 4:1.

Але куди ж без ложки дьогтю? На 66-й хвилині кияни припустилися ще однієї помилки в обороні, і Салданья оформив «дубль» — 4:2.

На щастя, останнє слово (навіть два!) цього вечора було за підопічними Шовковського, На 83-й хвилині Попов повернув розгромний рахунок на табло — 5:2, а на 90+2-й Піхальонок «відспівав» «Партизан».

В зустрічі у відповідь (31 липня в Белграді) «Партизан» через покарання УЄФА не зможе розраховувати на підтримку своїх уболівальників. Як відомо, переможець українсько-сербської дуелі зіграє в 3-му раунді відбору Ліги чемпіонів з шотландським «Рейнджерс», а невдаха в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи поміряється силами з невдахою пари «Лугано» (Швейцарія) — «Фенербахче» (Туреччина).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі стартовий матч збірної України на Олімпійських іграх проти Іраку.

Фото ФК «Динамо»

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