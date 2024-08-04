Не злякався дощу: король Чарльз III повеселився у Шотландії

Король Чарльз, який нещодавно зворушив своєю промовою про Україну, розпочав літні канікули, відвідавши, попри дощову погоду, Ігри Мей Хайлендс (Ігри Горців). Вперше вони були проведені в 1970 році на честь дня народження королеви-матері, нині покійної бабусі короля Єлизавети Боуз-Лайон. Захід настільки їй сподобався, що вона заохотила організаторів зробити його щорічним, пише видання HELLO!

ВІДЕО ДНЯ

Незважаючи на мокру погоду, монарх прибув на ігри в традиційному кілті. Король також одягнув коричневе пальто, шотландську краватку і пару шкарпеток до колін, щоб захиститися від холоду. Коли Чарльз виходив з автомобіля, тримав в руках парасольку. Через негоду королівська родина тулилася в наметі разом з іншими відвідувачами, щоб спостерігати за спортивними і традиційним танцем за участі групи дітей.

Чарльз часто сміявся і явно насолоджувався заходом. Він посміхався, коли тиснув руки людям в натовпі, в тому числі маленькій дитині.

Король прибув до Шотландії кілька днів тому. Він відвідав гігантське торфовище в Кейтнесі, яке нещодавно отримало статус об'єкта світової спадщини ЮНЕСКО. Як і на Іграх Мей Хайлендс, Чарльз був одягнений у шотландське вбрання, включно з Sgian Dubh (кинджал, захований у шкарпетці), і мав волошку на лацкані твідового піджака.

РЕКЛАМА

Очікується, що король і королева зберуть членів своєї сім'ї у шотландській резиденції Балморал — замок буде закритий для відвідувачів 11 серпня. Однак, схоже, що монарх не надіслав запрошення герцогу і герцогині Сассекським.

Королівські джерела підтвердили, що так відбувається з того часу, як Гаррі й Меган пішли у відставку з посади старших членів королівської сім'ї у 2020 році.

РЕКЛАМА

Також повідомлялося, що Гаррі й Чарльз більше не контактують один з одним. Хоча герцог Сассекський сподівається, що саме батько допоможе йому помиритися з членами королівської сім'ї. Букінгемський палац відмовився давати коментарі на запитання HELLO! щодо приватних контактів короля з молодшим сином.

Раніше королівський експерт Роберт Хардман пояснив, що може покласти край ворожнечі у британській королівській сім’ї.

РЕКЛАМА

124

Читайте нас у Facebook