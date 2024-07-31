Сімейний приватний візит: що може покласти край ворожнечі у британській королівській сім’ї

Меган Маркл і принц Гаррі вже кілька років мають напружені стосунки з королівською родиною, але один експерт вважає, що є дещо, що Меган може зробити, щоб покласти край ворожнечі. Коли пара сіла за стіл для інтерв'ю з Опрою Вінфрі у 2021 році, вони розповіли про причини, чому вирішили залишити життя у Великій Британії, в тому числі про свої образи на деяких інших членів королівської родини. Палац швидко оприлюднив заяву від імені нині покійної королеви Єлизавети, пише The Mirror.

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У ній стверджувалося, що Сассекські є «улюбленими членами сім'ї», але зазначалося, що «деякі спогади можуть бути неточними» щодо їхніх претензій, які будуть «розглянуті в приватному порядку». Хоча Гаррі з тих пір повертався до Великої Британії, він не возз'єднався з принцом Вільямом або Кейт Міддлтон, а Меган не відвідувала королівство з 2022 року.

Однак гучне інтерв'ю Опрі не закінчилося тим, що пара висловила свої претензії. Вони також висунули подальші звинувачення проти королівської сім'ї в шестисерійному документальному серіалі Netflix і у книзі Гаррі «Запасний», яка стала бестселером.

Мемуари розкривають розчарування Гаррі своєю сім'єю, особливо принцом Вільямом і королем Чарльзом, і сягають корінням у його дитинство.

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Королівський експерт Роберт Хардман, автор книг «Чарльз III: Новий король, новий двір» та «Історія зсередини», припустив на літературному фестивалі, що, незважаючи на постійну напруженість у відносинах між Вільямом, Гаррі та їхніми дружинами, є одна річ, яку Сассекському варто зробити, щоб покласти край давній ворожнечі.

Хардман запропонував Сассекському відвідати Великобританію цього літа, взявши з собою двох дітей, принца Арчі і принцесу Лілібет, як спосіб «нормалізувати» ситуацію. Він рекомендував Гаррі «приїхати з Меган, з дітьми, приватно, на кілька днів, можливо, влітку».

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Виступаючи на фестивалі, Хардман пояснив: «Коли таке трапляється, це не така вже й велика новина, коли це повторюється. Тоді ви починаєте кудись рухатися».

Він також зазначив, що з огляду на нещодавні проблеми зі здоров'ям, з якими зіткнулася королівська сім'я, коли король Чарльз і Кейт проходять лікування від раку, візит Гаррі на початку цього року після того, як він дізнався про діагноз свого батька, був багатообіцяючим знаком.

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«Я вважаю показовим той факт, що коли в лютому було оголошено про діагноз раку, принц Гаррі одразу ж приїхав до нас. Я думаю, що це дуже показово. Люди говорили, чому він не залишився довше, чому не поговорив зі своїм батьком? Я маю на увазі, що є багато чого, над чим потрібно працювати, але це був абсолютно не той момент, щоб проводити якийсь саміт з Гаррі про всі скарги Гаррі. Але я думаю, що сам факт того, що він приїхав, був важливим, факт того, що його прийняли, був важливим», — сказав експерт.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон і Меган Маркл можуть таємно зустрітися для примирення.

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