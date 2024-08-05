40.97 / 41.56 44.59 / 45.36
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Вночі окупанти вдарили по Нікополю з артилерії та атакували дронами: є поранені, багато руйнувань (фото)

8:19 5 серпня 2024
Зруйнована будівля

Російські загарбники у черговий раз вкрили вогнем Дніпропетровщину — під ударом був Нікополь та Нікопольский район.

Як повідомив керівник облсаної військової адміністрації Сергій Лисак, увечері напередодні та у ніч проти 5 серпня ворожа армія била по регіону з артилерії, також був застосований дрон-камікадзе.

Найбільше дісталося Покровській громаді — там постраждали 26-річний чоловік і 70-річна жінка. Після надання допомоги шпиталізації вони не потребували. В громаді пошкоджені кафетерій, торгівельний павільйон, автомат з продажу води.

Фото Дніпропетровської ОВА

РЕКЛАМА
Фото Дніпропетровської ОВА

Фото Дніпропетровської ОВА

РЕКЛАМА

Понівечені вісім приватних будинків, шість господарських споруд, гаражі й авто, а також сонячні панелі, лінії електропередач та газогін.

Фото Дніпропетровської ОВА

РЕКЛАМА
Фото Дніпропетровської ОВА

Фото Дніпропетровської ОВА

У Нікополі під ударом опинилося приватне підприємство. Також від ворожих ударів потерпали Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. На щастя, постраждалих немає.

Загалом ворог випустив цієї ночі по Україні 24 дрони-камікадзеіз районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ — рф.

«Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневих групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях», — повідомляють в командуванні ПС ЗСУ.

Зазначимо, що ворог щоденно завдає ударів по Нікопольщині, де цілить по приватному сектору та промисловим підприємствам.

Фото Дніпропетровської ОВА

112

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Перевірка документів

Не мають права навіть торкатися людини: у Міноборони уточнили, чи можуть співробітники ТЦК «супроводжувати» чоловіків у військкомат

Гарні новини для пенсіонерів

Пенсії українцям різко перерахували: хто і скільки тепер має отримувати

варення

Повидло з яблук з «секретом»: виходить ароматним та густим, як справжнє желе

Читання

Гострий розум після 70: названо п’ять головних секретів активного довгожительства

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту