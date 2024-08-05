Бажання Левів можуть здійснитися, а Овнам треба виявити фантазію: які сюрпризи готують зірки знакам зодіаку у понеділок, 5 серпня

Завершилися вихідні, коли енергетика, за твердженнями астрологів, знаходилася на досить низькому рівні. Новий же тиждень починається з дня, протягом якого пасивна енергетика зміниться на активну. Отже, у понеділок, 5 серпня, є гарна нагода вирішити якусь важливу задачу. Втім, це краще робити у другій половині дня, коли «енергетична розкачка» організму завершиться гарним підйомом. Незважаючи на приплив сил, зірки радять сьогодні віддавати перевагу не фізичній, а розумовій активності. Також в цей день варто тримати емоції під контролем і не «вибухати» гнівом, навіть коли для цього є привід. Так ви можете нашкодити собі, а не опонентові.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Щоб робота не здавалася такою нудною, підходьте до всіх завдань творчо, проявляйте фантазію. Є ймовірність, що якісь питання будуть просуватися повільніше, ніж звичайно. Виділяйте на них більше часу, не поспішайте, інакше помилок не уникнути. Складіть план на завтра, інформує Ukr.Media.

Телець

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Зірки кажуть, що початок нових проєктів сьогодні буде невдалим. Тому Тельцям краще відкласти їхню реалізацію та зайнятися завершенням уже розпочатого. Рутинні знайомі справи вдаються вам сьогодні найкраще. Також приділіть час побутовим питанням. Вечір проведіть спокійно і розслаблено.

Близнюки

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Сьогодні ви досягнете більшого, якщо підлаштовуватиметеся під ситуацію, діятимете інтуїтивно. У спілкуванні треба бути обережнішими, не відвертими і не обговорювати особисту інформацію з малознайомими людьми. Хтось із близьких потребує вашої підтримки, не забувайте дзвонити додому 5 серпня.

Рак

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Вдалий день, щоб продемонструвати начальству свої ділові якості, ініціативність та рішучість. Це позитивно позначиться на вашій кар'єрі та професійному зростанні. Однак 5 серпня Ракам не варто користуватися новими незнайомими методами. Дійте так само, як і завжди.

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Лев

Деякі ваші бажання, які не вимагають тривалої підготовки, можуть виконатися сьогодні. Хороший день для вирішення складних та трудомістких питань для початку нових проєктів. Другу половину дня проведіть спокійніше, займайтеся легкою роботою. Зустрічі з близькими друзями принесуть Левам задоволення.

Діва

Чим би ви не вирішили сьогодні займатися, вам супроводжуватиме успіх. Можна провести активний та насичений день, вирішувати складні питання, а можна приділити час рутинній спокійній роботі, не виходити із зони комфорту. Найскладніше плануйте на першу половину дня.

Терези

Щоб усе встигнути, складіть собі чіткий план на сьогодні, розрахуйте час. Спілкування 5 серпня буде корисним: ви зможете заручитися важливою підтримкою та вирішите кілька першочергових питань із колегами та партнерами. Не вірте всьому, що вам говоритимуть, перевіряйте факти.

Скорпіон

Корисно обговорювати фінансові питання, розмовляти про доходи та витрати з близькими. Великий шанс, що Скорпіонам сьогодні надійде цікава пропозиція. Дійте за планом, тоді ви все встигнете, і не доведеться переносити справи на другий день. Краще обмежити спілкування із колегами.

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Стрілець

Складний та напружений день. Необхідно контролювати свої емоції, бути стриманішими в словах, не критикувати оточуючих. Можливі несподівані та дивні ситуації, деякі з них вас розвеселять. У складних моментах використовуйте свій досвід та знання, не поспішайте з рішенням.

Козоріг

Сьогодні у вас не так багато енергії, тому звертайте увагу на своє самопочуття, не перенапружуйтесь, частіше робіть перерви. Це однаковою мірою стосується фізичної роботи або розумової праці. Прислухайтеся до своєї інтуїції, перш ніж дати відповідь. Експерименти відкладіть на інший день.

Водолій

День підходить для планування, для постановки нових цілей та завдань. Ваш мрійливий настрій допоможе знайти оригінальні рішення. Зірки радять Водоліям 5 серпня діяти за правилами, не порушувати встановлених кордонів, поважати чужу думку. Запишіть свої цікаві ідеї.

Риби

У будь-якій справі зберігайте концентрацію, не втрачайте контролю над ситуацією. Сьогодні Рибам властива деяка мрійливість і неуважність, тому можливі помилки у роботі. Поради сторонніх вам не будуть корисні, дійте інтуїтивно, використовуйте свій власний досвід.

Східний гороскоп на тиждень 4−11 серпня читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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