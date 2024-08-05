«Треба радіти, що нас уже так бояться»: експерт — про розрив дипвідносин з Малі та наслідки для України

Публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов вважає, що заява «перехідного уряду» Малі, який підтримує росія, ніяк не позначиться на Україні.

«Виявилось, що деяким читачам треба пояснення щодо «розірвання дипломатичних відносин» з боку «уряду» Малі, — пише Юрій Богданов. — Бо навіть тут примудряються знайти «провину України». НЕіронічно.

ВІДЕО ДНЯ

Поточний «уряд» Малі — це справжня військова хунта, яку легальним урядом визнає дуже небагато країн. Західні країни і більшість африканських обережно називають його «перехідним урядом».

Режим існує з 2021 року, коли військові усунули від влади своїх же партнерів по владі, до якої вони прийшли внаслідок попереднього військового перевороту. Ключовий союзник голови хунти Ассімі Гоїти — росія. Навіть Китай тримається від режиму Гоїти подалі і дуже обережно підтримує контакт. Тому те, що проросійська хунта в Малі за першої нагоди виконала прохання росії і «вдарила» по Україні (як могла) — цілком логічно.

Інше питання: чи нашкодить це якось Україні і нашим контактам з країнами «глобального Півдня»? Та ні, ніяк не нашкодить.

РЕКЛАМА

По-перше, навіть якщо уявити що українські спеціалісти допомагають бити по «вагнерам», то Малі в такому випадку не прецедент. Про удари у Судані писали провідні західні медіа.

По-друге, для режимів країни, які самі бояться російської чи китайської гібридної експансії, Україна одночасно і приклад ефективної протидії, і джерело невичерпного досвіду як з цими загрозами боротися.

РЕКЛАМА

І коли Україна зможе — коли сама відібʼється від росії — наші військові можуть стати величезним джерелом досвіду і експертизи для відносно демократичних країн Африки і Азії в питанні боротьби з проросійськими режимами і російськими же проксі та найманцями.

Ну і так. Постійно шукати недоліки в собі, у своїй державі, у дипломатах чи розвідниках — це вкрай шкідлива звичка. Особливо коли ці «недоліки» дратують справжні військові хунти. Тут радіти треба, що нас вже так бояться".

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки Ю. Богданова у соцмережах

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

159

Читайте нас у Facebook