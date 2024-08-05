«Треба радіти, що нас уже так бояться»: експерт — про розрив дипвідносин з Малі та наслідки для України
«Виявилось, що деяким читачам треба пояснення щодо «розірвання дипломатичних відносин» з боку «уряду» Малі, — пише Юрій Богданов. — Бо навіть тут примудряються знайти «провину України». НЕіронічно.
Поточний «уряд» Малі — це справжня військова хунта, яку легальним урядом визнає дуже небагато країн. Західні країни і більшість африканських обережно називають його «перехідним урядом».
Режим існує з 2021 року, коли військові усунули від влади своїх же партнерів по владі, до якої вони прийшли внаслідок попереднього військового перевороту. Ключовий союзник голови хунти Ассімі Гоїти — росія. Навіть Китай тримається від режиму Гоїти подалі і дуже обережно підтримує контакт. Тому те, що проросійська хунта в Малі за першої нагоди виконала прохання росії і «вдарила» по Україні (як могла) — цілком логічно.
Інше питання: чи нашкодить це якось Україні і нашим контактам з країнами «глобального Півдня»? Та ні, ніяк не нашкодить.
По-перше, навіть якщо уявити що українські спеціалісти допомагають бити по «вагнерам», то Малі в такому випадку не прецедент. Про удари у Судані писали провідні західні медіа.
По-друге, для режимів країни, які самі бояться російської чи китайської гібридної експансії, Україна одночасно і приклад ефективної протидії, і джерело невичерпного досвіду як з цими загрозами боротися.
І коли Україна зможе — коли сама відібʼється від росії — наші військові можуть стати величезним джерелом досвіду і експертизи для відносно демократичних країн Африки і Азії в питанні боротьби з проросійськими режимами і російськими же проксі та найманцями.
Ну і так. Постійно шукати недоліки в собі, у своїй державі, у дипломатах чи розвідниках — це вкрай шкідлива звичка. Особливо коли ці «недоліки» дратують справжні військові хунти. Тут радіти треба, що нас вже так бояться".
Фото зі сторінки Ю. Богданова у соцмережах
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