Що відбувається під Покровськом і які кінцеві цілі путіна: пояснив український офіцер

Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ розповів, що темпи просування окупантів на Покровському напрямку на думку і військових, і місцевих жителів — великі.

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«Але з військового погляду, темпи просування ворога у стратегічному плані дуже низькі. І це насамперед пов’язано з тим опором, який завдають підрозділи Сил оборони України — як ЗСУ, так і інші підрозділи — всі, які задіяні в цій боротьбі. І все це дається окупантам тільки після того, як знищується їх велика кількість…»

На його думку, у ворога не така велика перевага у техніці, порівнюючи з Україною. Поки що це здебільшого — кількість безпілотників і літаки, які завдають авіаудари КАБами. І чисельність особового складу, якщо брати з військової точки зору, переважає.

«І цими своїми трупами, великою кількістю поранених вони прокладають шлях до своїх цілей — навіть не своїх, а цілей їхнього фюрера. Єдині методи, на мій погляд, які дозволяють їм це робити, вони брешуть щодо оцінки ситуації і щодо причин та наслідків того, що відбувається на російсько-українському фронті — як світовій спільноті, так і своєму населенню, і своєму особового складу. У них, як у загнаних у кут щурів, є тільки такі цілі: щоб вижити, треба нападати або відбиватися. Ось таким чином це відбувається», — сказав військовий.

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Сергій Цехоцький впевнений, що цілі путіна — це кордони Донецької і Луганської області. Це — кінцевий результат.

«Всі інші спроби… Була загроза на харківському напрямку. Думаю, їхні генерали — і ті, хто планує операції, дуже чудово розуміють, що місто Харків їм не по зубах. Так, вони можуть його руйнувати, вони можуть стріляти, знищувати, але захопити це місто майже неможливо, коли з кожного вікна по них буде летіти коктейль Молотова і так далі. А для того, щоб виправдати цілі цієї так званої «СВО», їм треба щось сказати: «Мы спасли, восемь лет «дамбили бамбас». І на цьому вже закопуватись в траншеї і намагатися вийти на якісь перемовини. Це, з їхнього боку, те, про що вони мріють», — каже офіцер.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Зеленський назвав місто, яке намагаються штурмувати окупанти.

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