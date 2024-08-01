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Мета — не Харків: Зеленський назвав місто, яке намагаються штурмувати окупанти

14:11 1 серпня 2024
Зеленський

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на ЗСУ на сході країни. Їхньою головною метою після провалу планів швидкого просування до Харкова та захоплення обласного центру є Покровськ.

Про це в інтерв'ю французьким журналістам заявив президент України Володимир Зеленський, пише nv.ua.

«Головну ціль змінено, їхній головний напрямок — це Покровськ. На сьогодні це для них пріоритет. Покровський напрямок і місто Покровськ», — зазначив він.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби, що минула, Сили оборони на Покровському напрямку відбили 55 штурмових дій ворога в районах населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка, Калинове та Гродівка.

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Президент, говорячи про ситуацію на сході, охарактеризував її як важку. Адже росіяни прагнуть захопити усі великі міста Донбасу — і Костянтинівку, і Слов’янськ, і Торецьк… Але найбільшу кількість зброї та особового складу вони зосереджують саме на Покровському напрямку.

Раніше військові наголошували на стратегічному значенні траси Покровськ — Костянтинівка. Якщо ворог візьме її під контроль, це призведе до логістичних труднощів для Сил оборони.

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Фото — скріншот

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