Згідно з висновком американського аналітичного центру Інститут вивчення війни (ISW), який проаналізував вимоги України та росії щодо припинення війни, російські війська продовжують повільно, але впевнено просуватися в напрямку міста Покровськ (на захід від Авдіївки). Це стало можливим завдяки нестачі української живої сили та великій протяжності місцевості на північний захід від Авдіївки, йдеться у щоденному звіті Інституту.

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«Просування російських військ, ймовірно, ще більше сповільниться, оскільки вони просуваються до низки більших і міських населених пунктів», — зазначають експерти ISW.

Президент України Володимир Зеленський вважає захоплення Покровська нинішнім пріоритетом російських військових. Він визнав, що Україна має труднощі з постачанням особового складу. Цим наразі користуються російські війська під час наступу.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни дійшли висновку, що росія готує своїх громадян до тривалої війни, та навели докази.

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