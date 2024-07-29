Що означає для України провал літнього наступу росії: експерти проаналізували ситуацію

росія цієї весни розпочала свою найбільшу наступальну операцію з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Але за два місяці літа вона не змогла досягти своїх найамбітніших цілей: не відбулося ані великого російського прориву, ані загального колапсу української лінії фронту.

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Минулого тижня Міністерство оборони Великої Британії заявило, що в травні і червні росія зазнавала втрат 1 262 і 1 162 особи на добу відповідно — це найвищі втрати за весь час конфлікту. Проте російські війська продовжують просуватися вперед, іноді з тривожною швидкістю, пише The Telegraph.

Український журналіст Юрій Бутусов б’є на сполох щодо «критичної ситуації» поблизу Покровська, де, за його словами, росіянам вдалося просунутися.

«До міста Мирноград 14 км, — написав він. — Якщо ворогу буде дозволено увійти в Мирноград, він отримає зону концентрації і накопичення, і зможе атакувати сам Покровськ. Покровсько-Мирноградська агломерація — остання ділянка оборони перед Дніпропетровською областю».

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Український військовий блог Deep State повідомив, що «хаотичний відхід однієї з піхотних бригад» у тому ж районі призвів до майже повного оточення 31-ї окремої механізованої бригади біля села Прогрес.

«Найгіршого сценарію, ймовірно, вдалося уникнути, але він все ще знаходиться на негативній траєкторії, — сказав Майкл Коффман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі, який нещодавно повернувся з дослідницької поїздки на лінію фронту. — Україна втрачатиме все більше території протягом наступних місяців».

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На початку цієї кампанії лунали запаморочливі прогнози про російський бліцкриг аж до самого Києва. Зараз про це вже не йдеться. Але росія все ще має одну головну територіальну мету: захоплення всієї або більшої частини Донецької області. Якщо і коли розпочнуться мирні переговори — а росіяни явно сподіваються, що перемога Дональда Трампа в листопаді поставить їх у вигідне становище — вони намагатимуться втримати все, що вони займають, коли замовкнуть гармати. Якщо до того часу вони утримуватимуть решту міст Донбасу — Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ — вони зможуть продати такий результат як перемогу у себе вдома.

План, до якого вдалися росіяни, має всі ознаки плану генерала валерія герасимова — численні зусилля по всьому фронту (іншими візитівками герасимова є величезні втрати та безглузде розпорошення зусиль, що заважає йому скористатися наявними можливостями). Основні напрямки включали: наступ через кордон з Бєлгородської області на північний схід від Харкова, щоб відтягнути українські резерви з Донбасу; наступ до річки Оскіл на південь від Куп'янська, щоб загрожувати Харкову з іншого напрямку; і два головні удари на південь, з Бахмута в напрямку містечка Часів Яр і з Авдіївки в напрямку Покровська.

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Протягом останнього місяця між боями за Часів Яр і Покровськ розгорнулася допоміжна атака на Нью- Йорк і Торецьк. Також відбувається наступ на південь, спрямований на Курахове, яке є опорним пунктом українських позицій.

Штурм Харкова 10 травня був першим прямим транскордонним наступом такого масштабу з 2022 року і мав дві мети: створити буферну зону для запобігання українським ударам і рейдам у Білгородську область та відволікти українські резерви від основного фронту на Донбасі. Перше завдання явно провалилося. Зараз росіяни затиснуті в двох окремих районах навколо міста Вовчанськ.

«Ситуація така: росіяни обрали жорстоку тактику, дуже схожу на ту, яку вони використовували в Бахмуті: вони посилають багато людей, втрачають багато людей, водночас здобуваючи кілька метрів, пару вулиць в якихось селах і так далі, — каже Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України, який очолює Центр оборонних стратегій, що відстежує щоденний розвиток подій на полі бою. — По суті, це надзвичайно повільний рух, але він є. Ми працюємо над цим, ми намагаємося отримати певні можливості, щоб запобігти цьому в довгостроковій перспективі».

За словами Роба Лі, старшого наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики, американського аналітичного центру, наступ на Торецьк і Нью-Йорк, який розпочався близько місяця тому, збігся з рішенням української сторони замінити відносно сильну бригаду, яка утримувала цей район, на ослаблений підрозділ, який на той час перебував у Часів Ярі.

Цей етап війни також характеризується повільним пересуванням і дуже невеликими піхотними діями.

У російських атаках зараз часто беруть участь не більше шести-восьми чоловік, які намагаються пробратися через нічийну територію і закріпитися в окопі.

У квітні у США схвалили пакет військової допомоги, який було отримано з великим запізненням. Надходження цього пакету зменшило, але не ліквідувало російську перевагу в боєприпасах. Очікується, що винищувачі F-16 з'являться цього літа. Все це означає, що до зими домінування росії на полі бою, швидше за все, буде розмито. І у москви є свій головний біль — у росії зменшуються запаси бронетехніки.

Нещодавно росія також підвищила зарплату військовим добровольцям, що свідчить про те, що вона може зіткнутися з проблемами з набором до війська. Можливо, в якийсь момент їй доведеться знизити темпи своїх операцій.

Небезпеки наступних кількох місяців залишаються гострими. Головком Олександр Сирський визнав, що росіяни мають перевагу в техніці «1:2 або 1:3 на свою користь».

Коротше кажучи, йдеться у статті, російський наступ, ймовірно, триватиме щонайменше до вересня. Але битва за Донбас, якою б кривавою вона не була, може не стати вирішальним фактором у війні.

«Стає дедалі зрозуміліше, хто б не контролював наступні 20 км від Донецька, це не змінить стратегічної картини цієї війни, — сказав пан Коффман. — Виснаження, яке має значення, — це не виснаження військових ресурсів на фронті, а виснаження і шкода, завдана обома сторонами здатності одна одної вести війну».

Раніше повідомлялася думка аналітика про три сценарії завершення війни в Україні.

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