Як встановити батьківство та навіщо це потрібно: пояснив адвокат

Батьківство — факт походження дитини від певного чоловіка (батька). В Україні право на батьківство закріплено статтею 50 Сімейного кодексу України. Чоловік має право на батьківство. Таким чином, відмова дружини від народження дитини або її нездатність до народження дитини може бути причиною розірвання шлюбу, пояснює адвокат Олександр Головченко, який раніше розповідав про змінення умов надання відпустки при народженні дитини.

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«Законодавством забороняється позбавлення чоловіка можливості здійснення репродуктивної функції у зв'язку з виконанням ним конституційних, службових, трудових обов'язків або в результаті протиправної поведінки щодо нього є підставою для відшкодування завданої йому моральної шкоди. Юридичне оформлення батьківства одразу після народження дитини допомагає уникнути складнощів у майбутньому та забезпечує реалізацію і захист прав дитини».

Якщо батьки не перебувають у шлюбі, але чоловік визнає батьківство, потрібно:

звернутися до органу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС);

подати спільну заяву про визнання батьківства та визначення прізвища, імені та по батькові дитини;

надати паспорти обох батьків.

«Якщо батьки не перебувають у шлюбі і чоловік не визнає батьківство, варто:

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звернутися до суду з позовною заявою про визнання батьківства;

підготувати докази, які підтверджують факт народження дитини та факт проживання осіб однією сім'єю без реєстрації шлюбу;

провести судову генетично-молекулярну експертизу та зібрати показання свідків.

Юридичні наслідки встановлення батьківства:

обов'язок батька утримувати дитину;

право дитини на соціальне забезпечення відповідно до статусу батьків;

право дитини на спадкування за законом у разі смерті батька".

Раніше адвокат пояснював, кого можуть зобов’язати платити аліменти батькам.

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