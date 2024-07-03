Кого можуть зобов’язати платити аліменти батькам: пояснив адвокат

Конституція України та Сімейний кодекс України передбачають обов’язок повнолітніх дітей утримувати своїх непрацездатних батьків, але тільки за умови, якщо батьки потребують матеріальної допомоги, пояснює адвокат Олександр Головченко.

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«Умови, за яких діти зобов’язані утримувати батьків, — кровне споріднення або наявність інших юридичних зв’язків між ними, непрацездатність батьків чи одного із них, матері, батькові потрібна матеріальна допомога, — говорить адвокат. — Обов’язок дітей утримувати батьків включає в себе:

сплату аліментів;

додаткові витрати на батьків, пов’язані з немічністю, тяжкою хворобою або інвалідністю.

Існує два способи стягнення аліментів на утримання батьків:

добровільний порядок;

судовий порядок.

У добровільному порядку діти та батьки на власний розсуд встановлюють порядок відносин між собою. Договір може бути як усний, так і письмовий.

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Якщо непрацездатні батьки та повнолітні діти не можуть між собою дійти згоди щодо утримання або діти повністю відмовляються допомагати батькам, останні можуть звернутися до суду. Позовна заява про стягнення аліментів подається за місцем проживання батьків або дітей. Судовий збір за подання такої заяви не сплачується".

До позовної заяви додаються:

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свідоцтво про народження;

підтвердження непрацездатності батьків;

довідки про доходи;

документи, що підтверджують потребу у матеріальній допомозі;

довідка про склад сім’ї.

«До справи також слід залучити не менше двох свідків, які можуть підтвердити те, що діти не утримують своїх батьків та ухиляються від обов’язку допомагати їм, а батьки потребують такої допомоги та не можуть себе забезпечити, — пояснює адвокат. — Суд може звільнити дітей від утримання батьків за наступних підстав:

батьки ухилялися від покладених на них батьківських обов’язків;

батьки не сплачували аліменти на утримання своїх неповнолітніх дітей. Розмір заборгованості повинен перевищувати суму відповідних платежів за 3 роки, та вона має бути непогашеною до моменту винесення судом рішення про встановлення розміру аліментів на непрацездатних батьків. Така заборгованість підтверджується довідкою державного або приватного виконавця".

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Батьки мають потребувати матеріальної допомоги. Суд може встановити розмір аліментів у твердій грошовій сумі або у частці від доходу залежно від сімейного та матеріального стану сторін.

«Суд при визначенні розміру аліментів враховує можливість отримання допомоги від інших дітей, які не є відповідачами по даній справі, а також від своїх батьків, дружини, чоловіка. Також враховується дохід самих батьків (пенсія, субсидія, пільги). Кожна справа є індивідуальною, суддя повинен враховувати всі обставини, що мають істотне значення: види доходу й заробітку як дітей, так і батьків, стан їхнього здоров’я, сімейний стан дітей та батьків, чи виконували батьки свої батьківські обов’язки. За несплату аліментів передбачена наступна відповідальність: кримінальна; адміністративна; цивільна», — підсумував Олександр Головченко.

Раніше Олександр Головченко розповідав, як довести родинні стосунки та які потрібно надати документи.

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