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Україна

Окупанти змушують українців з окупованих територій відпочивати у Сибіру

20:04 9 серпня 2024
Запрошення на відпочинок у Росії

Нещодавно російські окупанти взялись агітувати мешканців тимчасово окупованих територій брати путівки на відпочинок у Сибіру, а саме, в Алтайському краї, де пропагандистка маргарита симоньян запропонувала влаштувати термоядерний вибух. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Втім, українці, які через рф втратили можливість нормально жити на рідній землі, не хочуть ніяких «подачок». Відповідно охочих виявилось значно менше, ніж очікували вороги.

«Відтак, на осінь групи будуть формуватись примусово за розподіленням серед бюджетників. То ж колаборанти у вересні-жовтні з родинами у примусовому порядку будуть насолоджуватись освоюванням цілини Сибіру».

Водночас мешканців сходу рф відправляють відпочивати на захоплені українські курорти.

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Раніше повідомлялося, що окупанти селять своїх бійців в санаторіях на захоплених територіях, ховаючись за мирними мешканцями.

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