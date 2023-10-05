Навіть свої не зрозуміли: пропагандистка маргарита симоньян запропонувала влаштувати термоядерний вибух у Сибіру

Головна редакторка російського каналу RT, одна з головних російських пропагандистів маргарита симоньян, яку нещодавно мало не прибив український безпілотник, договорилася до того, що запропонувала влаштувати над Сибіром термоядерний вибух. Вона вважає, що росіянам, які мешкають за Уралом, нічого не загрожує, а ось західний світ залишиться без засобів зв'язку, оскільки будуть виведені з ладу всі супутники на орбіті Землі.

Таку «геніальну» пропозицію симоньян озвучила в останньому випуску однієї зі своїх авторських програм. Цитуємо дослівно:

«Мені тут одна розумна людина розповіла про те, про що я навіть не здогадувалася й не знала. Якщо зробити за сотні кілометрів на нашій же території, десь над Сибіром, термоядерний вибух, то нічого страшного на землі не буде. Зате буде виведена з ладу вся радіоелектроніка, всі супутники, ось ця камера, на яку я зараз знімаю, телефон, який поруч зі мною лежить… І ми повернемося з вами у рік якийсь 1993-й — дротові телефони, „двушка“ в телефоні-автоматі. Я вам скажу: чудово ж жили, правда, я навіть зрадію».

Далі симоньян підкреслила, що в цьому вона бачить покарання для «колективного Заходу», з яким, за її версією, росія і воює вже понад півтора року.

Пропозиція головної редакторки RT виявилася настільки шокуючою, що прессекретар президента росії дмитро пісків поспішив заявити: маргарита симоньян не працює в російських органах влади та не відображає офіційну позицію кремля.

Депутат держдуми від Алтайського краю Марія Прусакова (КПРФ) сприйняла слова пропагандистки як особисту образу.

«Я настійно вам рекомендую питання, на яких ви не розумієтеся, обговорювати на кухні, а не в публічному просторі», — підкреслила вона у відеозверненні, яке записала спеціально для симоньян.

Мер Новосибірська Анатолій Локоть вирішив відреагувати як науковець.

«Напевно, я, як фізик за освітою, прокоментую. Нічого хорошого у наземних термоядерних вибухах немає. Наслідки можуть впливати навіть не на сотні років, а на тисячоліття. Тому що утворюються нестійкі елементи, період напіврозпаду яких обчислюється сотнями років, а деякі — тисячею років. До проблеми наземних термоядерних випробувань і будь-яких вибухів, пов'язаних із виділенням термоядерної енергії, ядерної енергії, треба ставитися дуже відповідально, — сказав Локоть, намагаючись все ж таки зберігати обережність у своєму коментарі.

А ось помічник одного з депутатів мосміськдуми Микола Корольов не соромиться. Він повідомив, що вже звернувся до правоохоронних органів із проханням про перевірку слів симоньян.

«Подібні висловлювання є порушенням законодавства росії, не кажучи вже про дикість і безглуздість цих заяв», — написав він. При цьому Корольов надзвичайно тверезо оцінив можливі наслідки свого звернення до правоохоронців. Він упевнений, що жодної відповідальності за свої слова головна редакторка RT не понесе.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що після того, як Азербайджан оголосив про початок «антитерористичних заходів локального характеру» у Нагірному Карабаху, пропагандистка симоньян заявила: «Карабах. Трагічно, безнадійно та — передбачувано. Влада Вірменії власноруч здала вірменську святиню».

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