Підозрюваний у вбивстві Фаріон може уникнути покарання після оголошення вироку: адвокат назвав причину

Ігор Сулима, адвокат 18-річного В’ячеслава Зінченка, який підозрюється у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон, заявив, що юнак зможе при бажанні просити про свою мобілізацію до лав Сил оборони України після оголошення вироку, пише «Апостроф».

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«Наразі він у статусі підсудного. Отже, не може бути мобілізованим до вироку суду», — зазначив адвокат.

А от після вироку суду Зінченко може отримати таке право. Згідно із законом, навіть якщо суд визнає Зінченка винним у вбивстві, на мобілізацію до війська не мають право ув’язнені, які вбили від двох людей.

Водночас адвокат зазначив, що представлені наразі слідством докази не доводять провину його підзахисного.

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«У будь-якій західній країні справа з такими доказами розвалилася б одразу», — зазначив Сулима.

Але, за його словами, ще треба дочекатися результатів експертиз. Сам Зінченко своєї провини не визнає, каже, що він не вбивав Фаріон.

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Як писали «ФАКТИ», 26 липня суд у Львові заарештував Зінченка на 2 місяці без права внесення застави.

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