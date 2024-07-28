Підозрюваний у вбивстві Фаріон може уникнути покарання після оголошення вироку: адвокат назвав причину
Ігор Сулима, адвокат 18-річного В’ячеслава Зінченка, який підозрюється у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон, заявив, що юнак зможе при бажанні просити про свою мобілізацію до лав Сил оборони України після оголошення вироку, пише «Апостроф».
«Наразі він у статусі підсудного. Отже, не може бути мобілізованим до вироку суду», — зазначив адвокат.
А от після вироку суду Зінченко може отримати таке право. Згідно із законом, навіть якщо суд визнає Зінченка винним у вбивстві, на мобілізацію до війська не мають право ув’язнені, які вбили від двох людей.
Водночас адвокат зазначив, що представлені наразі слідством докази не доводять провину його підзахисного.
«У будь-якій західній країні справа з такими доказами розвалилася б одразу», — зазначив Сулима.
Але, за його словами, ще треба дочекатися результатів експертиз. Сам Зінченко своєї провини не визнає, каже, що він не вбивав Фаріон.
Як писали «ФАКТИ», 26 липня суд у Львові заарештував Зінченка на 2 місяці без права внесення застави.438
Читайте нас у Facebook