Час себе переосмислити: ретроградний Меркурій зробить щасливими чотири знаки зодіаку

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, яким ретроградний Меркурій з 3 по 28 серпня подарує зміни на щастя, пише Ukr.Media.

Лев

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Навіть якщо зараз ви відчуваєте стрес через те, що життя ніби втрачає швидкість, а у вас у голові багато непорозумінь, дайте Меркурію час. Будь-які зволікання і навіть особисте бажання піти в себе на користь. Серпень не задля активного зростання навкруги, а вивчення своїх внутрішніх ландшафтів. Крім того, за період до 28 серпня ви багато зрозумієте про свою самооцінку. Завдяки Повні 18 серпня і якимось різким діалогом 19 серпня ви побачите те, на що не звертали увагу — вам скажуть важливі слова, які принесуть і кризу, і точку зростання. Особливо звертайте увагу на діалоги з людьми старшими за вас мінімум на 7 років — зараз вони символізують для вас образ правдивого мудреця.

Діва

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Саме час переосмислити свій імідж — можливо, у вас є настрій повернутися до старої зачіски або кольору волосся, яке було кілька років тому. Це чудова можливість не тільки виглядати краще, а й дозволити собі ще раз познайомитись із собою. Ключове завдання на серпень — покращати, тому що крім Меркурія, у вашому знаку знаходиться Венера. А вона принесе вдалі покупки, можливість схуднути та купити те, про що ви мріяли. Чекайте на подарунки весь місяць — із закордону, від людей, з якими ви спілкувалися вкрай мало.

Овен

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Ретроградний Меркурій у секторі кохання, звичайно, поглибить вас у нетрі любовних роздумів — хто робить мене щасливим, що мені потрібно для щастя, що подобалося мені в моїх колишніх стосунках? До кінця серпня ви зрозумієте, що досить сильно втомилися від побутових справ і, можливо, дозволите собі нарешті найняти клінінг або по-іншому розподіляти домашні обов'язки. Крім того, є можливість отримати роботу завдяки особистому креативу — якщо ви сильно підете у творчість, то у вересні на вас чекає пропозиція про співпрацю та нове місце роботи.

Риби

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Багато чого стане на свої місця за серпень — Ретроградний Меркурій займатиметься вашим особистим життям, причому з легкістю не лише повертаючи колишніх, а й змушуючи вас проговорити ті речі, які ви прогаяли. Буває, що ми не хочемо піднімати минулі рани, але так чи інакше, якщо глибоко дослідити причину розлучення та свої особисті емоційні запити у стосунках, ми знаходимо партнера мрії. Не варто боятися повернутись назад — іноді це потрібно, щоб стартанути високо і вгору.

Як писали «ФАКТИ», у серпні 2024 року життя деяких знаків зодіаку зміниться назавжди.

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