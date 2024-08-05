Прем’єр-міністерка Бангладеш на тлі масових протестів подала у відставку та втекла з країни

В Бангладеш, влада якого висловлювала намір доєднатися до БРІКС, 5 серпня натовп протестувальників увірвався всередину резиденції прем’єр-міністерки Шейх Гасіни Вазед. Прем’єр-міністерка подала у відставку та покинула країну після масових протестів, які призвели до загибелі майже сотні людей. За даними Reuters, у новітній історії країни це найбільша кількість загиблих на протестах протягом одного дня. Про це повідомляють Reuters, місцева газета Prothom Alo та катарський телеканал Al Jazeera.

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За даними джерел медіа, премʼєрка вилетіла на військовому гелікоптері з резиденції Бангабхабан у супроводі молодшої сестри Шейх Рехани до Західної Бенгалії (Індія).

Індійське видання NDTV пише, що Шейх Гасіна вилетіла в Нью-Делі, а звідти збирається до Лондона. За інформацією власних джерел The Hindu, вона попросила притулок у Великій Британії, де її сестра має громадянство.

Шейх Гасіна очолювала уряд Бангладеш з 2009 року

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Начальник штабу армії Бангладеш Вакер Уз Заман сказав, що запропонує президенту Мохаммаду Шахабуддіну сформувати тимчасовий уряд. Він попросив протестувальників утриматися від актів вандалізму та насильства.

«Я поверну в країну мир і порядок», — заявив він і пообіцяв притягнути до відповідальності винних у загибелі протестувальників.

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Це може означати падіння нинішнього уряду. Армія країни вирішуватиме, що буде наступним кроком — імовірно, створення тимчасового уряду. Зараз начальник штабу армії генерал Вакер Уз Заман проводить переговори з головними політичними партіями та готується звернутися до нації.

У липні 2024 року в одній із найбільш густонаселених країн — Бангладеші, — почалися протести через повернення системи квот, яка резервує 30% вакансій на державних посадах для нащадків ветеранів війни за незалежність. Через це в країні гостро бракує робочих місць. Зарезервовані посади дають гарантії роботи та вищу зарплату. Учасники акцій казали, що квоти — дискримінаційні, і дають перевагу прихильникам влади. Вони вимагали найму на основі якостей і заслуг.

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Протести розпочалися через несправедливі квоти на робочі місця

У Бангладеші державна робота вважається більш стабільною та краще оплачуваною, ніж у приватному секторі. Попит на неї дуже великий — понад 400 000 випускників змагаються за близько 3000 державних посад щороку.

Через складну ситуацію в країні ввели комендантську годину, заблокували та обмежили доступ до соціальних мереж, зокрема таких, як Facebook, Instagram та WhatsApp. Прем’єр-міністерка Шейх Гасіна назвала протестувальників «терористами», які прагнуть дестабілізувати країну. За оцінками місцевих ЗМІ, на вулиці вийшло близько 400 тис. протестувальників.

Масові акції переросли в бунт проти авторитарної влади з вимогою відставки Гасіни.

Масові акції переросли в бунт

Уряд Гасіни підтримували сусідні Індія і Китай, які вбачають у секуляризмі базу проти ісламізму в регіоні. Зв’язки зі США і ЄС напружені. Держдеп США засудив насильство.

Бангладеш — восьма за чисельністю країна світу та одна з найбільш густонаселених — 170 млн на 148,5 тис. кв. км. З 1947 до 1971 року була частиною Пакистану, але за допомогою Індії виборола від нього незалежність. Попри те, що 91% населення мусульмани, країна світська. Має проблеми з корупцією, політичною нестабільністю і наслідками змін клімату. Після пандемії економіка сповільнилася, інфляція виросла. З’явились відключення електроенергії. Валютні резерви країни падають.

Шейх Гасіна очолювала уряд Бангладеш з 2009 року. Її переобрали на п’ятий термін у січні 2024-го на виборах, в яких були значні порушення, репресії проти опозиції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли подробиці про масові заворушення у Венесуелі після оголошення результатів виборів президента країни. Вже відомо, що ЄС відмовляється визнати переобрання Мадуро.

Фото Rajib Dhar / AP

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