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У Чехії може з’явитись свій «Український легіон»

14:15 6 серпня 2024
Тренування на полігоні

Чеський уряд уважно стежить за формуванням «Українського легіону» в Польщі і може розглянути можливість своєї участі. Легіон був представлений як добровольчий військовий підрозділ, що складається з українських чоловіків, які проживають у Польщі і проходять підготовку в польських збройних силах.

«Міністерство оборони Чехії збирає інформацію від польської сторони про створення так званого „Українського легіону“, — заявив прессекретар міністерства Давід Полак в інтерв'ю інформаційному порталу Idnes.cz. — Як тільки ми отримаємо (необхідну інформацію), ми розглянемо питання про нашу участь».

Залишається незрозумілим, чи буде участь Праги полягати у створенні подібного підрозділу на чеській території, чи в допомозі у створенні легіону в Польщі, зазначає Kyiv Independent.

За даними Міністерства оборони Чехії, у 2023 році Чехія підготувала на своїй території понад 4 000 українських солдатів. Міністр оборони Чехії Яна Чернохова прокоментувала, що цей план може допомогти українським чоловікам, які проживають у Чехії, взяти участь у захисті своєї батьківщини.

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У Чехії проживає близько 570 000 українців, з них приблизно 380 000 — під тимчасовим захистом як біженці від війни. Близько мільйона українських біженців проживають у сусідній Польщі.

Раніше повідомлялося, що завдяки допомозі Україні Чехія отримає додаткові танки Leopard 2A4 з Німеччини.

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